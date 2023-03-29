У російських магазинах почали в мішках продавати "родючий український чорнозем" (фото)

Як обіцяють продавці, завдяки землі з України рослини росіян будуть "здоровими та швидкорослими". Продавати чорнозем будуть у мішках по 50 літрів.

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У російських магазинах почали продавати "родючий український чорнозем". Про старт продажу 29 березня повідомив торговий центр "Південний", що у Москві.

"Родючий український чорнозем тепер у магазинах Росії... З радістю повідомляємо про початок продажу українського чорнозему в нашому торговому центрі "Південний"", — сказано в повідомленні.

У магазині заявили, що продаватимуть землю з України в мішках по 50 літрів. Ціну в московському ТЦ не стали уточнювати, проте стверджують, що "високоякісний український чорнозем був ретельно перевірений на вміст шкідливих речовин".

"Після проведення всіх досліджень, можемо з упевненістю сказати, що завдяки властивостям українського чорнозему ваші рослини будуть здоровими та швидкорослими", — обіцяють продавці.

Нагадаємо, 16 березня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що російські військові на окупованих територіях України крадуть речі у цивільних та намагаються міняти їх на алкоголь. Вона зазначила, що найбільш габаритні вкрадені речі — холодильники, пральні машини, телевізори окупанти вивозили військовими вантажними автомобілями, якими доставлялися боєприпаси.

Раніше, 19 серпня 2022 року дослідники писали, що через забруднення артилерійськими снарядами українські землі можуть стати непридатними для вирощування сільськогосподарських культур на мінімум сторіччя. На думку експертів, найближче сторіччя стане найскладнішим для українських фермерів та світового продовольчого ринку.