Свидетели даже не думали помочь: в Австралии подросток избила ногами девочку 7 лет (видео)

Мать семилетней девочки рассказала, что у ее дочери остались синяки на голове после того, как 13-летняя напала на нее на детской площадке. Ребенка срочно доставили в отделение неотложной помощи.

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Тревожный инцидент произошел 26 марта в Смитфилде в Кэрнсе, Австралия. Свидетели драки сняли на видео, как семилетнего ребенка "топчет" 13-летняя девочка. Об этом сообщает Daily Star.

Посмотрев ролик можно увидеть, что подросток наносит удары ногой в жертву у горки на игровой площадке, а дальше начинает "топтать" ее по голове.

Свидетели этого инцидента просто наблюдали и продолжали снимать на видео как избивают ребенка. Позже ролик выложили в соцсети.

Мама семилетней девочки пришла в ярость, увидев ужасающие кадры уже в интернете. Она была зла на людей за то, что они не пришли на помощь ребенку. По ее словам, ее дочь вернулась домой с сильными ушибами на голове и ее срочно доставили в отделение неотложной помощи.

Позже ролик выложили в соцсети Фото: Cairns Post

"Я в таком недоумении, что случайные прохожие решили снять это на видео, вместо того чтобы остановить избиение. Хуже только то что они опубликовали это в интернете. Она играла на улице, как и положено детям, никому не мешала, но это случилось с ней", — заявила мама пострадавшей.

Мать девочки также обратилась к общественности с посланием, сообщив, что она не собирается молчать об этом. Австралийка считает, что ни один ребенок не должен быть подвергнут такому насилию, и что распространение такого материала в интернете является крайне отвратительным. Женщина призвала людей не стоять в стороне, если они видят подобные случаи.

Женщина призвала людей не стоять в стороне если они видят подобные случаи

Ранее Фокус писал, что мужчина получил ожоги третьей степени после теста краски для волос. На следующий день после применения Джек Валентайн почувствовал невыносимую боль, словно под кожей "извиваются сотни личинок". Врачи сказали, что если бы мужчина сразу нанес вещество на голову, он "мог бы погибнуть" или впасть в искусственную кому из-за шока, который его тело испытало бы.

Также сообщалось, что турист, на которого напали в Великобритании, пережил 65 операций. Во время своей поездки канадец Бен Финлан был избит группой неизвестных людей. Предполагается, что нападавшие до сих пор находятся на свободе.