125 лет бренду: Pepsi впервые за долгое время обновила логотип (видео)

Производитель газировки планирует представить свой новый дизайн к 125-летию бренда осенью этого года в Северной Америке, а по всему миру — в 2024 году.

Related video

Американская компания PepsiCo официально представила новый логотип своего основного напитка Pepsi. Это первое изменение лого за последние 14 лет. В своем обновленном дизайне популярный бренд вернулся к классическому глобусу с волнистыми линиями. Об этом сообщает Pepsi.

Официальный сайт компании сообщает, что компания планирует представить свой новый дизайн к 125-летию бренда осенью этого года в Северной Америке, а по всему миру — в 2024 году. Это будет символизировать наступление следующей эры для известного производителя газировки, ориентированной на будущее.

"Мы рады начать новую эру для Pepsi, так как этот новый современный образ будет способствовать тому, что отличительные черты бренда будут проявляться больше и смелее, и поможет людям найти новые способы наслаждаться тем, что они любят. Эта новая визуальная система раскрывает лучшие черты богатого наследия бренда Pepsi, делая при этом гигантский скачок вперед, чтобы подготовить его к успеху во все более цифровом мире", — заявил директор по маркетингу Pepsi Тодд Каплан в Twitter.

Новый дизайн напитка также включает "новый визуально отчетливый силуэт банки" и "фирменный импульс Pepsi"

По словам представителей компании, новый дизайн напитка также включает "новый визуально отчетливый силуэт банки" и "фирменный импульс Pepsi". Пульс, исходящий от логотипа, частично отсылает к "ритму и энергии" музыки.

"Обновленная цветовая палитра включает синий и черный цвета, которые добавляют контраста, яркости и современности классической цветовой гамме Pepsi", — добавили в компании.

Американская компания PepsiCo официально представила новый логотип своего основного напитка Pepsi

Ранее Фокус писал, что в США изменили культовое лого Нью-Йорка. Оригинальный логотип был создан в 1977 году графическим дизайнером Милтоном Глейзером, когда город и штат боролись с высокой преступностью, бюджетными проблемами и другими трудностями. Новая кампания направлена на восстановление "Большого яблока" от последствий пандемии.

Также сообщалось, что самый богатый человек Азии планирует вернуть популярный напиток. Campa Cola, популярная индийская газировка 1970-х годов, должна быть перезапущена этим летом после того, как индийский миллиардер Мукеш Амбани приобрел бренд в августе прошлого года.