125 років бренду: Pepsi вперше за довгий час оновила логотип (відео)

Виробник газованого напою планує представити свій новий дизайн до 125-річчя бренду восени цього року в Північній Америці, а по всьому світу — у 2024 році.

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Американська компанія PepsiCo офіційно представила новий логотип свого напою Pepsi. Це перша його зміна за останні 14 років. У своєму оновленому дизайні популярний бренд повернувся до класичного глобуса зі хвилястими лініями. Про це повідомляє Pepsi.

Офіційний сайт компанії інформує, що компанія планує представити свій новий дизайн до 125-річчя бренду восени цього року в Північній Америці, а в усьому світі — у 2024 році. Презентація символізуватиме наступ наступної ери для відомого виробника напоїв, орієнтованого на майбутнє.

"Ми раді почати нову еру для Pepsi, тому що цей новий сучасний образ сприятиме тому, що відмінні риси бренду проявлятимуться більше та сміливіше, й допоможе людям знайти нові способи насолоджуватися тим, що вони люблять. Ця нова візуальна система розкриває найкращі риси багатої спадщини бренду Pepsi, роблячи водночас гігантський стрибок уперед, щоб підготувати його до успіху в більш цифровому світі", — заявив директор із маркетингу Pepsi Тодд Каплан у Twitter.

Новий дизайн напою також включає "новий візуально виразний силует банки" та "фірмовий імпульс Pepsi"

За словами представників компанії, новий дизайн напою також включає "новий візуально виразний силует банки" та "фірмовий імпульс Pepsi". Пульс, що походить від логотипа, частково відсилає до "ритму й енергії" музики.

"Оновлена палітра кольорів включає синій і чорний кольори, які додають контрасту, яскравості й сучасності до класичної гами кольорів Pepsi", — додали в компанії.

Американська компанія PepsiCo офіційно представила новий логотип свого основного напою Pepsi

Раніше Фокус писав, що в США змінили культове лого Нью-Йорка. Оригінальний логотип був створений у 1977 році графічним дизайнером Мілтоном Глейзером, коли місто й штат боролися з високою злочинністю, бюджетними проблемами й іншими труднощами. Нова кампанія спрямована на відновлення "Великого яблука" від наслідків пандемії.

Також повідомлялося, що найбагатша людина Азії планує повернути популярний напій. Campa Cola, популярна індійська газована вода 1970-х років, має бути перезапущена цього літа після того, як індійський мільярдер Мукеш Амбані придбав бренд у серпні минулого року.