Столб огня видно за километры: в Свердловской области РФ взорвался газопровод (видео)

РосСМИ пишут, что взрыв произошел на участке "Ямбург-Елец 1". Предварительно, причиной стала разгерметизация.

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Вечером 29 марта в поселке Пелым Свердловской области России взорвался газопровод. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

"Взрыв на газопроводе в поселке Пелым Свердловской области. На видео — огромный столб огня, который виден за десятки километров", — говорится в сообщении.

Взрыв в Свердловской области

Также Telegram-канал SHOT сообщил, что взрыв произошел на участке "Ямбург-Елец 1". По предварительным данным, причиной стала разгерметизация.

"Сейчас газ перекрыли, происходит выгорание оставшегося. Пострадавших в результате ЧП нет", — написали администраторы канала.

Кроме того, в сети публикуют видео и фото с места событий.

Взрыв в Свердловской области

Напомним, что 23 марта в российской Самаре загорелся жилой дом XIX века. В МЧС России заявили, что к тушению пожара пришлось привлечь 160 человек и 54 единицы техники. 60 жильцов дома пришлось эвакуировать.

Также сообщалось, что 18 марта в центре Москвы загорелся православный храм. По данным МЧС России, возгорание произошло внутри храма апостолов Петра и Павла, который сейчас находится на реконструкции. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.