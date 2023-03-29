Стовп вогню видно за кілометри: у Свердловській області РФ вибухнув газопровід (відео)

РосЗМІ пишуть, що вибух стався на ділянці "Ямбург-Єлець 1". Попередньо, причиною стала розгерметизація.

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Увечері 29 березня у селищі Пелим Свердловської області Росії вибухнув газопровід. Про це повідомив Telegram-канал Mash.

"Вибух на газопроводі в селищі Пелим Свердловської області. На відео — величезний стовп вогню, який видно за десятки кілометрів", — йдеться у повідомленні.

Вибух у Свердловській області

Також Telegram-канал SHOT повідомив, що вибух стався на ділянці "Ямбург-Єлець 1". За попередніми даними, причиною стала розгерметизація.

"Зараз газ перекрили, відбувається вигорання решти. Постраждалих внаслідок НП немає", — написали адміністратори каналу.

Крім того, у мережі публікують відео та фото з місця подій.

Вибух у Свердловській області

Нагадаємо, що 23 березня в російській Самарі спалахнув житловий будинок XIX століття. У МНС Росії заявили, що до гасіння пожежі довелося залучити 160 осіб та 54 одиниці техніки. 60 мешканців будинку довелося евакуювати.

Також повідомлялося, що 18 березня в центрі Москви спалахнув православний храм. За даними МНС Росії, спалах відбувся всередині храму апостолів Петра та Павла, який зараз перебуває на реконструкції. Площа пожежі становила 10 квадратних метрів.