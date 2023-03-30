Вовлеченность КНР в "путинскую войну" определит будущие отношения с ЕС, — глава Еврокомиссии

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Брюссель не хочет разрывать дипломатические и экономические отношения с Китаем, поскольку страна является "жизненно важным торговым партнером".

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Власти Китая намерены установить новый мировой порядок, где в центре будет стоять их государство. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Пекине 30 марта.

"Четкая цель Китая — системное изменение международного порядка с Китаем в центре", — сказала она.

По ее словам, Европейский Союз намерен сохранять и не хочет разрывать дипломатические и экономические отношения с КНР, поскольку страна является "жизненно важным торговым партнером".

В то же время Урсула фон дер Ляйен отметила, что будущие отношения Брюсселя и Пекина будут зависеть от того, как Пекин будет реагировать на войну России против Украины, а также его сотрудничество с Москвой.

"То, как Китай продолжит взаимодействовать с путинской войной, будет определяющим фактором для отношений ЕС и Китая в будущем", — добавила политик.

Глава Еврокомиссии также сказала, что история отношений между ЕС и Китаем "еще не до конца написана".

"Мы должны показать, что наша система и ценности обеспечивают процветание и безопасность. И всегда быть готовыми говорить и работать с теми, кто видит мир по-другому", — подытожила она.

Напомним, 30 марта в Минобороны Китая заявили об усиленном сотрудничестве с РФ, в том числе и в военном плане. По словам представителя ведомства Тань Кэфэй, страны будут укреплять стратегическую коммуникацию, о которой договорились лидеры стран во время встречи в Москве.

25 марта Владимир Зеленский заявил, что Китай не предлагал посредничество в прекращении войны с Россией. Президент Украины скептически отнесся к "мирному плану" КНР и отметил, что предлагал китайскому лидеру Си Цзиньпину встретиться и поддержать украинскую "формулу мира".