Залучення КНР до "путінської війни" визначить майбутні відносини з ЄС, — голова Єврокомісії.

За словами Урсули фон дер Ляєн, Брюссель не хоче розривати дипломатичні та економічні відносини з Китаєм, оскільки країна є "життєво важливим торговим партнером".

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Влада Китаю має намір встановити новий світовий порядок, де в центрі стоятиме їхня держава. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Пекіні 30 березня.

"Чітка мета Китаю — системна зміна міжнародного порядку з Китаєм у центрі", — сказала вона.

За її словами, Європейський Союз має намір зберігати та не хоче розривати дипломатичні та економічні відносини з КНР, оскільки країна є "життєво важливим торговим партнером".

Водночас Урсула фон дер Ляєн зазначила, що майбутні відносини Брюсселя та Пекіна залежатимуть від того, як Пекін реагуватиме на війну Росії проти України, а також його співпрацю з Москвою.

"Те, як Китай продовжить взаємодіяти з путінською війною, буде визначальним фактором для відносин ЄС та Китаю в майбутньому", — додала політик.

Глава Єврокомісії також сказала, що історія відносин між ЄС та Китаєм "ще не до кінця написана".

"Ми повинні показати, що наша система та цінності забезпечують процвітання та безпеку. І завжди бути готовими говорити та працювати з тими, хто бачить світ по-іншому", — підсумувала вона.

Нагадаємо, 30 березня у Міноборони Китаю заявили про посилену співпрацю з РФ, у тому числі й у військовому плані. За словами представника відомства Тань Кефей, країни зміцнюватимуть стратегічну комунікацію, про яку домовилися лідери країн під час зустрічі у Москві.

25 березня Володимир Зеленський заявив, що Китай не пропонував посередництво у припиненні війни з Росією. Президент України скептично поставився до "мирного плану" КНР і зазначив, що пропонував китайському лідеру Сі Цзіньпіну зустрітися та підтримати українську "формулу світу".