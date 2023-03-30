Франция отказала Украине в экстрадиции экс-нардепа Жеваго, — СМИ

Следственная палата Апелляционного суда Шамбери, как утверждают журналисты, посчитала, что в Украине, которая находится в состоянии войны, не смогут обеспечить "прозрачный" судебный процесс по делу бизнесмена.

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Украинской стороне отказали в экстрадиции Константина Жеваго — бизнесмена и политика, которого Государственное бюро расследований подозревает в растрате 113 миллионов долларов. Об этом сообщает французское медиа Le Dauphine.

В четверг, 30 марта, Следственная палата Апелляционного суда Шамбери вынесла решение по запросу об экстрадиции украинского миллиардера Константина Жеваго, который был арестован в Куршевеле в конце декабря 2022 года.

По информации СМИ, прокуратура не возражала против экстрадиции украинского бизнесмена.

Однако Следственная палата вынесла отрицательное заключение о его экстрадиции.

"Запрашивающее государство, находящееся в состоянии войны в неопределенной ситуации, не в состоянии сохранить суд, гарантирующий основные свободы", — говорилось в решении суда.

В чем подозревают Константина Жеваго

Константин Жеваго — совладелец одной из крупнейших железорудных компаний Европы Феррэкспо (Полтавский ГОК), которого подозревают в растрате 113 млн долларов, что привело к банкротству банка "Финансы и кредит".

Константина Жеваго задержали в Куршавеле в одном из отелей представители криминальной полиции Франции по запросу ГБР. Это произошло в конце декабря 2022 года.

Жеваго пытался обжаловать правомерность задержания, но в итоге проследовал за силовиками.

Кроме того, компетентные органы наложили арест на имущество подозреваемого бизнесмена, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ и 26 объектов недвижимости.

Напомним, 29 декабря 2022 года Константина Жеваго во Франции отправили под арест. Решение об экстрадиционном аресте вынес суд города Шамбери.

Мы также писали о том, что 23 сентября 2019 года Константина Жеваго вызвали на допрос в ГБР для вручения подозрения. После этого СМИ сообщали, что Жеваго покинул территорию Украины.