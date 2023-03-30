Франція відмовила Україні в екстрадиції екснардепа Жеваго, — ЗМІ

Слідча палата Апеляційного суду Шамбері, як стверджують журналісти, визнала, що в Україні, яка перебуває в стані війни, не зможуть забезпечити "прозорий" судовий процес у справі бізнесмена.

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Українській стороні відмовили в екстрадиції Костянтина Жеваго — бізнесмена та політика, якого Державне бюро розслідувань підозрює у розтраті 113 мільйонів доларів. Про це повідомляє французьке медіа Le Dauphine.

У четвер, 30 березня, Слідча палата Апеляційного суду Шамбері винесла рішення на запит про екстрадицію українського мільярдера Костянтина Жеваго, який був заарештований у Куршевелі наприкінці грудня 2022 року.

За інформацією ЗМІ, прокуратура не заперечувала проти екстрадиції українського бізнесмена.

Проте Слідча палата винесла негативний висновок щодо його екстрадиції.

"Держава, яка перебуває у стані війни в невизначеній ситуації, не в змозі зберегти суд, який гарантує основні свободи", — йшлося у рішенні суду.

У чому підозрюють Костянтина Жеваго

Костянтин Жеваго — співвласник однієї з найбільших залізорудних компаній Європи Феррекспо (Полтавський ГЗК), якого підозрюють у розтраті 113 млн доларів, що призвело до банкрутства банку "Фінанси та кредит".

Костянтина Жеваго затримали в Куршевелі в одному з готелів представники кримінальної поліції Франції на запит ДБР. Це сталося наприкінці грудня 2022 року.

Жеваго намагався оскаржити правомірність затримання, але зрештою пішов за силовиками.

Крім того, компетентні органи наклали арешт на майно підозрюваного бізнесмена, а також пов'язаних із ним юридичних осіб. Зокрема, на акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств та 26 об'єктів нерухомості.

Нагадаємо, 29 грудня 2022 року Костянтина Жеваго у Франції відправили під арешт. Рішення про екстрадиційний арешт ухвалив суд міста Шамбері.

Ми також писали про те, що 23 вересня 2019 року Костянтина Жеваго викликали на допит у ДБР для вручення підозри. Після цього ЗМІ повідомляли, що Жеваго виїхав з території України.