Неделя на "влюбиться": китайских студентов отправляют на специальные каникулы

Девять профессиональных колледжей в Китае хотят, чтобы во время недельных весенних каникул в апреле их студенты нашли любовь. Таким образом в стране планируют удержать стремительно снижающуюся рождаемость.

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Учебные заведения, находящиеся под управлением образовательной группы Fan Mei, объявили 23 марта о том, что они уходят на каникулы с 1 по 7 апреля, и поставили перед студентами задачу "развлечься". Об этом сообщает Insider.

"Школа вводит систему весенних каникул в надежде, что студенты смогут научиться любить природу, любить жизнь и наслаждаться любовью", — сказал в своем заявлении Лян Гохуи, заместитель декана авиационного профессионального колледжа в Мяньяне.

Все участвующие колледжи являются профессионально-техническими учебными заведениями, готовящими кадры для авиационной промышленности, включая пилотов, бортпроводников, диспетчеров воздушного движения и сотрудников службы безопасности аэропорта.

С 2019 года школы предоставляют ученикам и учителям выходную неделю весной. Однако нынешняя кампания "наслаждайся цветением, влюбись" уделяет особое внимание романтике.

Недельные весенние каникулы являются продолжением однодневного национального праздника Китая, известного как фестиваль Цинмин Фото: коллаж Фокус

Это объявление было сделано в свете попыток Китая справиться с резким снижением рождаемости. Местные компании, провинции и поселки экспериментируют с различными методами стимулирования брака, такими как предоставление 30-дневного "брачного отпуска" или запуск кампаний, в которых городские женщины знакомятся с деревенскими холостяками.

Недельные весенние каникулы являются продолжением однодневного национального праздника Китая, известного как фестиваль Цинмин, который отмечается 5 апреля. Он посвящен памяти предков и уборке могил.

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