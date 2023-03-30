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Мир

Неделя на "влюбиться": китайских студентов отправляют на специальные каникулы

Влюбленная пара, парень, девушка, Китай, мост, город
Фото: Eugene Hoshiko | Каникулы должны пройти под эгидой "наслаждайся цветением, влюбись"

Девять профессиональных колледжей в Китае хотят, чтобы во время недельных весенних каникул в апреле их студенты нашли любовь. Таким образом в стране планируют удержать стремительно снижающуюся рождаемость.

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Учебные заведения, находящиеся под управлением образовательной группы Fan Mei, объявили 23 марта о том, что они уходят на каникулы с 1 по 7 апреля, и поставили перед студентами задачу "развлечься". Об этом сообщает Insider.

"Школа вводит систему весенних каникул в надежде, что студенты смогут научиться любить природу, любить жизнь и наслаждаться любовью", — сказал в своем заявлении Лян Гохуи, заместитель декана авиационного профессионального колледжа в Мяньяне.

Все участвующие колледжи являются профессионально-техническими учебными заведениями, готовящими кадры для авиационной промышленности, включая пилотов, бортпроводников, диспетчеров воздушного движения и сотрудников службы безопасности аэропорта.

С 2019 года школы предоставляют ученикам и учителям выходную неделю весной. Однако нынешняя кампания "наслаждайся цветением, влюбись" уделяет особое внимание романтике.

Влюбленная пара, парень, девушка, Китай, мост, город, набережная Fullscreen
Недельные весенние каникулы являются продолжением однодневного национального праздника Китая, известного как фестиваль Цинмин
Фото: коллаж Фокус

Это объявление было сделано в свете попыток Китая справиться с резким снижением рождаемости. Местные компании, провинции и поселки экспериментируют с различными методами стимулирования брака, такими как предоставление 30-дневного "брачного отпуска" или запуск кампаний, в которых городские женщины знакомятся с деревенскими холостяками.

Недельные весенние каникулы являются продолжением однодневного национального праздника Китая, известного как фестиваль Цинмин, который отмечается 5 апреля. Он посвящен памяти предков и уборке могил.

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