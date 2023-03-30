Тиждень на "закохатися": китайських студентів відправляють на спеціальні канікули

Дев'ять професійних коледжів у Китаї хочуть, щоб під час тижневих весняних канікул у квітні їхні студенти знайшли кохання. Таким чином у країні планують утримати народжуваність, що стрімко знижується.

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Навчальні заклади, що знаходяться під управлінням освітньої групи Fan Mei, оголосили 23 березня про те, що вони йдуть на канікули з 1 по 7 квітня, і поставили перед студентами завдання "розважитись". Про це повідомляє Insider.

"Школа запроваджує систему весняних канікул, сподіваючись, що студенти зможуть навчитися любити природу, любити життя і насолоджуватися любов'ю", — сказав у своїй заяві Лян Гохуї, заступник декана авіаційного професійного коледжу в М'яньяні.

Всі коледжі, що беруть участь, є професійно-технічними навчальними закладами, що готують кадри для авіаційної промисловості, включаючи пілотів, бортпровідників, диспетчерів повітряного руху та співробітників служби безпеки аеропорту.

З 2019 року школи надають учням та вчителям вихідний тиждень навесні. Однак нинішня кампанія "насолоджуйся цвітінням, закохайся" приділяє особливу увагу романтиці.

Тижневі весняні канікули є продовженням одноденного національного свята Китаю, відомого як Цинмін. Фото: колаж Фокус

Це оголошення було зроблено у світлі спроб Китаю впоратися з різким зниженням народжуваності. Місцеві компанії, провінції та селища експериментують з різними методами стимулювання шлюбу, такими як надання 30-денної "шлюбної відпустки" або запуск кампаній, у яких міські жінки знайомляться із сільськими неодруженими чоловіками.

Тижневі весняні канікули є продовженням одноденного національного свята Китаю, відомого як фестиваль Цинмін, яке відзначається 5 квітня. Він присвячений пам'яті предків та прибирання могил.

Раніше ЗМІ повідомили про курйозну ситуацію на одному з весіль. Наречена мало не зомліла, дізнавшись таємницю нареченого перед весіллям. Вона застала свого майбутнього чоловіка у туалеті, де його годувала грудьми власна мати.

Також Фокус писав, що в Китаї скривджені дівчата зірвали весілля свого колишнього. Китаєць, на прізвище Чен із міста в Юньнані серйозно поплатився за те, що розбив серце багатьох дівчат. І якщо він вважав за краще їх забути, то вони його – ні, і вирішили помститися йому дуже витонченим способом.