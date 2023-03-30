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Світ

Тиждень на "закохатися": китайських студентів відправляють на спеціальні канікули

Закохана пара, хлопець, дівчина, Китай, міст, місто
Фото: Eugene Hoshiko | Канікули повинні пройти під егідою "насолоджуйся цвітінням, закохайся"

Дев'ять професійних коледжів у Китаї хочуть, щоб під час тижневих весняних канікул у квітні їхні студенти знайшли кохання. Таким чином у країні планують утримати народжуваність, що стрімко знижується.

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Навчальні заклади, що знаходяться під управлінням освітньої групи Fan Mei, оголосили 23 березня про те, що вони йдуть на канікули з 1 по 7 квітня, і поставили перед студентами завдання "розважитись". Про це повідомляє Insider.

"Школа запроваджує систему весняних канікул, сподіваючись, що студенти зможуть навчитися любити природу, любити життя і насолоджуватися любов'ю", — сказав у своїй заяві Лян Гохуї, заступник декана авіаційного професійного коледжу в М'яньяні.

Всі коледжі, що беруть участь, є професійно-технічними навчальними закладами, що готують кадри для авіаційної промисловості, включаючи пілотів, бортпровідників, диспетчерів повітряного руху та співробітників служби безпеки аеропорту.

З 2019 року школи надають учням та вчителям вихідний тиждень навесні. Однак нинішня кампанія "насолоджуйся цвітінням, закохайся" приділяє особливу увагу романтиці.

Закохана пара, хлопець, дівчина, Китай, міст, місто, набережна Fullscreen
Тижневі весняні канікули є продовженням одноденного національного свята Китаю, відомого як Цинмін.
Фото: колаж Фокус

Це оголошення було зроблено у світлі спроб Китаю впоратися з різким зниженням народжуваності. Місцеві компанії, провінції та селища експериментують з різними методами стимулювання шлюбу, такими як надання 30-денної "шлюбної відпустки" або запуск кампаній, у яких міські жінки знайомляться із сільськими неодруженими чоловіками.

Тижневі весняні канікули є продовженням одноденного національного свята Китаю, відомого як фестиваль Цинмін, яке відзначається 5 квітня. Він присвячений пам'яті предків та прибирання могил.

Раніше ЗМІ повідомили про курйозну ситуацію на одному з весіль. Наречена мало не зомліла, дізнавшись таємницю нареченого перед весіллям. Вона застала свого майбутнього чоловіка у туалеті, де його годувала грудьми власна мати.

Також Фокус писав, що в Китаї скривджені дівчата зірвали весілля свого колишнього. Китаєць, на прізвище Чен із міста в Юньнані серйозно поплатився за те, що розбив серце багатьох дівчат. І якщо він вважав за краще їх забути, то вони його – ні, і вирішили помститися йому дуже витонченим способом.