"Меня предупредили ангелы": в Великобритании мужчина рассказал о своей "загробной" жизни

Дэвид Ханзел заявил, что во время его пребывания в коме существа, похожие на ангелов, предупредили его о смерти собаки и брата. Мужчина думал, что эти события могли быть плодом его воображения, пока они не погибли на самом деле.

Related video

57-летний Дэвид Ханзел, который сам себя провозгласил "заклинателем привидений", рассказал о том как он пережил клиническую смерть и находился в коме в 2015 году. Мужчина сообщил о том, что увидел в этом состоянии. Об этом сообщает Daily Star.

В сентябре 2015 года Дэвид пережил тяжелую легочную инфекцию и сепсис, едва оставшись в живых. Он рассказал о своем опыте "близости к потустороннему миру", где ангелы сообщили ему даты грядущих трагедий. Мужчина думал, что эти события могли быть плодом его воображения, пока его брат и собака не погибли на самом деле.

По словам Дэвида, он стал видеть и слышать мертвых с 4-х лет. Несмотря на то, что он часто переезжал в детстве, призраки всегда "следовали за ним".

По его словам, когда он был маленьким, у него появилась способность слышать странные звуки. Он слышал шепот, но его родители этого не замечали. Дэвид говорил, что слышал, как мертвые закрывают двери, включают и выключают свет. Это стало ему надоедать, и его жизнь стала неприятной, так как люди думали, что он сумасшедший. Во взрослом возрасте парень начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками.

За время пребывания в коме Дэвид похудел на 45 кг Фото: Daily Star

По словам Ханзела, его самым запоминающимся контактом с "божественными существами" был тот, который произошел, когда он находился в коме в 2015 году, когда ему было 50 лет.

"Я даже не понимал, что умер. Меня унесло в нирвану. Мои глаза закрылись, а все, что окружало, погрузилось в темноту. Они показали мне самый красивый золотисто-белый свет. Это было так красиво, и там были все эти ангелы. Они сказали мне, что есть еще одна причина, из-за которой мне надо вернуться. Они сказали, что мой старший брат должен умереть. Я также успел увидеть, что наша маленькая собачка Тото тоже умрет раньше моего брата", — рассказал Дэвид.

Через два месяца Дэвид пришел в себя и за это время похудел на 45 кг.

Ранее Фокус писал, что в США мужчина решил заморозить себя и семью в жидком азоте. Деннис Ковальски и его семья подали заявку в Институт крионики и обязались оплатить процедуру заморозки и хранения тел за 28 тысяч долларов.

Также сообщалось, то в Великобритании у женщины обнаружили редкую болезнь "живой статуи". Карен Лонг рассказала, что все началось после того как она упала и ударилась лицом о твердый бетон в 2013 году. После пребывания в больнице невролог поставил ей диагноз "синдром жесткого человека". Это заболевание встречается у 1 из 200 000 человек в Великобритании.