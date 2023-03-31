"Мене попередили ангели": у Великій Британії чоловік розповів про своє "потойбічне" життя

Девід Ханзел заявив, що під час його перебування в комі істоти, схожі на ангелів, попередили його про смерть собаки та брата. Чоловік думав, що ці події могли бути плодом його уяви, доки вони не загинули насправді.

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57-річний Девід Ханзел, який сам себе проголосив "заклиначем привидів", розповів про те, як він пережив клінічну смерть і перебував у комі у 2015 році. Чоловік повідомив про те, що побачив у цьому стані. Про це повідомляє Daily Star.

У вересні 2015 року Девід страждав через важку легеневу інфекцію та сепсис, і ледь залишився живим. Він розповів про свій досвід "близькості до потойбіччя", де ангели повідомили йому дати майбутніх трагедій. Чоловік думав, що ці події могли бути плодом його уяви, доки його брат і собака не загинули насправді.

За словами Девіда, він почав бачити та чути мертвих із 4-х років. Попри те, що він часто переїжджав у дитинстві, привиди завжди "йшли за ним".

Він стверджує, що коли був маленьким, у нього виникла здатність чути дивні звуки. Хлопчик чув шепіт, але його батьки цього не помічали. Девід казав, що чув, як мертві зачиняють двері, вмикають і вимикають світло. Це стало йому набридати, і його життя стало неприємним, бо люди думали, що він божевільний. У дорослому віці хлопець почав зловживати алкоголем та наркотиками.

За час перебування у комі Девід схуд на 45 кг Фото: Daily Star

За словами Ханзела, його найбільш незабутнім контактом з "божественними істотами" був той, який стався, коли він перебував у комі у 2015 році, коли йому було 50 років.

"Я навіть не розумів, що помер. Мене занесло в нірвану. Мої очі заплющилися, а все, що оточувало, поринуло в темряву. Вони показали мені найкрасивіше золотисто-біле світло. Це було так красиво, і там були всі ці ангели. Вони сказали мені, що є ще одна причина, через яку мені треба повернутися. Вони сказали, що мій старший брат повинен померти. Я також встиг побачити, що наш маленький пес Тото теж помре раніше мого брата", — розповів Девід.

Через два місяці Девід прийшов до тями і за цей час він схуд на 45 кг.

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