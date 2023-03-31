В Британии женщина думала, что нашла коготь "динозавра": ветеринары не согласны (фото)

Британка Лора Муркрофт была уверена, что найденный коготь принадлежал "динозавру", но ее предположение было опровергнуто биологом из Гарвардского университета.

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36-летняя Лора Муркрофт, живущая в Бакли, Уэльс, наткнулась на то, что, по ее словам, является когтем какого-то доисторического зверя. Она обратилась за ответами к экспертам из Честерского зоопарка и местному ветеринару. Об этом сообщает Ladbible.

Британка рассказала, что она и ее муж заметили часть лапы животного после прогулки и подумали, что это может принадлежать динозавру.

"По нашему мнению, это выглядит доисторически. Чешуйчатый коготь, который мог принадлежать ящерице. Мы большие поклонники "Парка Юрского периода", поэтому сразу подумали, что это от динозавра", — сказала Лора.

Муркрофт также объяснила, почему камеры видеонаблюдения в ее саду не смогли зафиксировать изображение загадочного существа. Они были слишком далеко, чтобы заснять таинственное животное.

Эксперты считают, что коготь мог принадлежать индюку или фазану Фото: PEN NEWS

Сообщение женщины вызвало активные споры в соцсетях. Многие предполагали, что это лапа птицы, другие думали, что коготь может принадлежать аллигатору, крокодилу или черепахе. Cотрудники Честерсого зоопарка, и местный ветеринар были озадачены этой находкой, но предположили, что это мог быть индюк или фазан. Британка уверена, что найденный коготь принадлежал "динозавру", но ее предположение было опровергнуто биологом из Гарвардского университета.

"Первые птицы были почти идентичны поздним эмбрионам велоцирапторов, они тоже были пернатыми и примерно такого же размера как индейки", — сказал Архат Абжанов.

Ранее Фокус писал, что в Швейцарии планируют продать на аукционе скелет тираннозавра. По словам палеонтолога Ханса Якоб-Сибера, останки являются раритетом и большинство из них уже находятся в музеях США, поэтому все другие окаменелости гигантского хищника, выставленные на продажу ранее, вызывали огромный интерес.

Также сообщалось, что ученые обнаружили останки динозавра с самой большой шеей среди всех животных. Шея китайского завропода была в шесть раз длиннее шеи жирафа. Благодаря ей, превышающей длину двухэтажного автобуса, древнее животное могло достигать недоступные для других видов ресурсы.