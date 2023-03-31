У Британії жінка думала, що знайшла кіготь "динозавра": ветеринари не згодні (фото)

Британка Лора Муркрофт була впевнена, що знайдений кіготь належав "динозавру", але її припущення спростував біолог з Гарвардського університету.

Related video

36-річна Лора Муркрофт, яка живе в Баклі, Уельс, натрапила на те, що, за її словами, є кігтем якогось доісторичного звіра. Вона звернулася за відповідями до експертів із Честерського зоопарку та місцевого ветеринара. Про це повідомляє Ladbible.

Британка розповіла, що вона та її чоловік помітили частину лапи тварини після прогулянки та подумали, що це може належати динозавру.

"На нашу думку, це виглядає доісторично. Покритий лускою кіготь, який міг належати ящірці. Ми великі шанувальники "Парку Юрського періоду", тому одразу подумали, що це від динозавра", — сказала Лора.

Муркрофт також пояснила, чому камери відеоспостереження у її саду не змогли зафіксувати зображення загадкової істоти. Вони були надто далеко, щоб зняти таємничу тварину.

Експерти вважають, що кіготь міг належати індику чи фазану Фото: нечто на пляже

Повідомлення жінки викликало активні суперечки у соцмережах. Багато хто припускав, що це лапа птиці, інші думали, що кіготь може належати алігатору, крокодилу або черепасі. Співробітники Честерсого зоопарку і місцевий ветеринар були спантеличені цією знахідкою, але припустили, що це міг бути індик чи фазан. Британка впевнена, що знайдений кіготь належав "динозавру", але її припущення спростував біолог з Гарвардського університету.

"Перші птахи були майже ідентичні пізнім ембріонам велоцирапторів, вони теж були пернатими й приблизно такого ж розміру, як індички", — сказав Архат Абжанов.

Раніше Фокус писав, що у Швейцарії планують продати на аукціоні скелет тиранозавра. За словами палеонтолога Ханса Якоб-Сібера, останки є раритетом і більшість із них уже знаходяться в музеях США, тому всі інші скам'янілості гігантського хижака, виставлені на продаж раніше, викликали величезний інтерес.

Також повідомлялося, що вчені виявили останки динозавра із найбільшою шиєю серед усіх тварин. Шия китайського завроподу була в шість разів довша за шию жирафа. Завдяки їй, більшій за довжину двоповерхового автобуса, стародавня тварина могла діставати недоступні для інших видів ресурси.