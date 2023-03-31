"Вы его узнаете?": полицию Британии высмеяли за снимок подозреваемого, похожего на призрака

Низкокачественное фото камеры наблюдения мало чем помогло в установлении личности подозреваемого, который напал женщину в английском графстве Кент. Но изрядно повеселило местных жителей.

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Обращение британской полиции к общественности с просьбой предоставить информацию о подозреваемом рассмешило аудиторию Twitter из-за того, что опубликованное фото пользователям показалось "похожим на призрака". Пост опубликован в аккаунте полиции графства Кент.

Следственный отдел полиции Кента проводит разбирательство после нападения на женщину недалеко от города Мейдстон, которое произошло в минувший вторник, 28 марта.

По данным полиции, мужчина напал женщину сзади, и она упала на землю. Но пострадавшей удалось себя защитить и убежать с криками.

Во время расследования полицейские изучили записи камер наблюдения. Одно из изображений предполагаемого подозреваемого они выложили в официальном Twitter полиции графства Кент с подписью: "Мы опубликовали снимок камеры наблюдения. Вы его узнаете?"

Но низкокачественный снимок мало чем может помочь в установлении личности подозреваемого. Публикация вызвала множество отзывов — пользователи откровенно смеялись над сотрудниками полиции, которые выложили такое фото.

"Какая призрачная белая личность", — написал один.

Комментарий пользователя о прабабушке

Другой добавил, что изображение напоминает его прабабушку.

"Это Каспер", — был и такой комментарий. Кто-то выложил гифку с изображением призрака из мультфильма "Скуби-Ду".

Призрак из "Скуби-ду"

"Who you gonna call? Ghostbusters!" — ответил кто-то на твитт припевом из комедии "Охотники за привидениями".

Припев из "Охотников за привидениями"

Журналисты также пытались разобраться в том, что лежит в основе морских баек и легенд о кораблях-призраках.

Напомним, что ВСУ создали мобильные группы с 12,7-мм пулеметами, которые Украина получила из Румынии.