"Румынские призраки": ВСУ создали мобильные группы с 12,7-мм пулеметами (фото)

Такие "призраки" преследуют российскую армию. Сперва они столкнулись с ними во время войны в Афганистане, потом в Сирии, а теперь в Украине.

Related video

Украинские военные установили крупнокалиберные пулеметы калибра 12,7 мм на пикапы, чтобы уничтожать российскую пехоту и технику. Об этом сообщает польский Defence 24.

Бойцы ВСУ повторяют тактику из арабских и африканских стран, создавая мобильные огневые группы против российской пехоты, легкобронированной техники и низколетящих самолетов. Таким образом создаются довольно мощные огневые мобильные группы, чтобы работать по принципу "бей-беги".

[ + – ] Машины будут использовать по принципу "бей-беги"

В частности, такая техника начала появляться на вооружении у 251-го батальона территориальной обороны. Учитывая то, что пулемет устанавливают без каких-либо укрытий для бойцов, вероятнее всего, их используют в первую очередь против воздушных целей. Машины требуют навыков у стрелков, чтобы бороться с иранскими дронами-камикадзе. БПЛА относительно большие и шумные, их легко обнаружить днем, но нужно обладать навыками для их сбития.

9 декабря стало известно, что Украина получила партию пулеметов из румынского завода Uzina Mecanica Cugir. Вместе с ними были переданы и треноги, на которых их устанавливают в машинах. Поэтому такие "призраки" преследуют российскую армию. Сперва они столкнулись с ними во время войны в Афганистане, потом в Сирии, а теперь в Украине.

Напомним, в ВСУ показали, как укрепляют позиции в Киевской области от возможного вторжения. Устанавливаются 30-тонные сооружения.

20 декабря в Воздушных силах заявили, что 19 декабря была самая большая атака Украины иранскими дронами-камикадзе с начала полномасштабной войны.