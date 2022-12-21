"Румунські привиди": ЗСУ створили мобільні групи з 12,7-мм кулеметами (фото)

Такі "привиди" переслідують російську армію. Спочатку вони зіткнулися з ними під час війни в Афганістані, потім у Сирії, а тепер в Україні.

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Українські військові встановили великокаліберні кулемети калібру 12,7 мм на пікапи, щоб знищувати російську піхоту та техніку. Про це повідомляє польська Defence 24.

Бійці ЗСУ повторюють тактику з арабських та африканських країн, створюючи мобільні вогневі групи проти російської піхоти, легкоброньованої техніки та літаків, що низько летять. Так, створюються досить потужні вогневі мобільні групи, щоб працювати за принципом "бий-біжи".

[ + – ] Машини використовуватимуть за принципом "бий-біжи"

Зокрема, така техніка почала з'являтися на озброєнні 251-го батальйону територіальної оборони. Враховуючи те, що кулемет встановлюють без будь-яких укриттів для бійців, найімовірніше, їх використовують насамперед проти повітряних цілей. Машини вимагають навичок у стрільців, щоби боротися з іранськими дронами-камікадзе. БПЛА відносно великі й галасливі, їх легко виявити вдень, але потрібно мати навички для їх збиття.

9 грудня стало відомо, що Україна отримала партію кулеметів із румунського заводу Uzina Mecanica Cugir. Разом із ними передано і триноги, на яких їх встановлюють у машинах. Тому такі "примари" переслідують російську армію. Спочатку вони зіткнулися з ними під час війни в Афганістані, потім у Сирії, а тепер в Україні.

Нагадаємо, у ЗСУ показали, як зміцнюють позиції у Київській області від можливого вторгнення. Встановлюються 30-тонні споруди.

20 грудня у Повітряних силах заявили, що 19 грудня була найбільша атака України іранськими дронами-камікадзе від початку повномасштабної війни.