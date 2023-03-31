"Ви його впізнаєте?": поліцію Британії висміяли за фото підозрюваного, схожого на привида

Низькоякісне фото камери спостереження мало чим допомогло встановити особу підозрюваного, який напав жінку в англійському графстві Кент. Але добряче розважило місцевих жителів.

Related video

Звернення британської поліції до громадськості з проханням надати інформацію про підозрюваного розсмішило аудиторію Twitter через те, що опубліковане фото користувачам видалося "схожим на привида". Пост опубліковано в акаунті поліції графства Кент.

Слідчий відділок поліції Кента проводить розгляд після нападу на жінку неподалік міста Мейдстон, який стався минулого вівторка, 28 березня.

За даними поліції, чоловік напав жінку ззаду, і вона впала на землю. Але постраждалій вдалося захистити себе і втекти з криками.

Під час розслідування поліцейські вивчили запис камер спостереження. Одне із зображень підозрюваного виклали в офіційному Twitter поліції графства Кент із підписом: "Ми опублікували знімок камери спостереження. Ви його впізнаєте?"

Але низькоякісний знімок мало чим може допомогти у встановленні особи підозрюваного. Публікація викликала безліч відгуків — користувачі відверто сміялися з поліцейських, які виклали таке фото.

"Яка примарна біла особистість", — написав один.

Коментар користувача про прабабусю

Інший додав, що зображення нагадує його прабабусю.

"Це Каспер", — був і такий коментар. Хтось виклав гіфку із зображенням привиду із мультфільму "Скубі-Ду".

Привид зі "Скубі-ду"

"Who you gonna call? Ghostbusters!" — відповів хтось на твіт приспівом із комедії "Мисливці за привидами".

Приспів із "Мисливців за привидами"

Журналісти також намагалися розібратися в тому, що лежить в основі морських байок та легенд про кораблі-примари.

Нагадаємо про "румунських привидiв": ЗСУ зформували мобільні групи з 12,7-мм кулеметами, які Україна отримала з Румунії.