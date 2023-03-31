"Девочек я прощаю": Лукашенко угодил в ЛГБТ-скандал (видео)

Лукашенко считает, что мужчины виноваты в том, что есть женщины гомосексуальной ориентации, а геев и вовсе ненавидит, но тех, кто "хорошо работает" — уважает.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не осуждает лесбиянок за их выбор, но к геям он категоричен. Об этом он сказал во время своего послания белорусскому народу и Национальному собранию сегодня, 31 марта.

Более того, Лукашенко считает, что мужчины виноваты в том, что есть женщины гомосексуальной ориентации.

"Девушек, я, как президент, прощаю. Беру на себя эту вину, и на вас. Значит мы, мужики, не досмотрели, не доработали в чем-то, значит они начинают там. Ну вы знаете, что такое, в физическом отношении лесбийство. Что касается геев — это же извращенцы, это мерзость последняя", — заявил он.

"Лесбиянок я прощаю": Лукашенко высказался про ЛГБТ-движение

Также он считает, что в Беларуси много геев, в том числе и в правительстве. По его словам, они хорошо работают и к таким у него претензий нет.

"Я поручил, доложить мне, дайте характеристику, что это за люди, как они работают. Дай Бог, не-геям так работать, как они. Никакой негативной характеристики не было. Ни одной, проверял по разным направлениям. Ну давайте мы этим мужчинам будем запрещать опрокидываться с другими мужиками, ну к чему это приведет? Ни к чему. Тем больше проблем нам не создают, работают хорошо. Но никакой пропаганды этих мерзких отношений в обществе быть не должно", — заявил он.

Также Лукашенко добавил, что считает гомосексуальность аномалией, потому что "ни один мужчина еще не родил, а стране нужны дети".

Ситуация с ЛГБТ в Беларуси

В последнее время беларуский режим начал активно травить ЛГБТ-сообщество страны через силовые структуры, госСМИ и провластные телеграм-каналы. ГУБОПиК (подразделение МВД Беларуси. — Ред.) вынуждает задержанных рассказывать на камеру о своей личной жизни. Координатор ЛГБТ-инициативы "Новые регионы" Константин считает, что новая волна преследований в отношении представителей ЛГБТ-сообщества — это очередной повод найти врага среди уязвимых и слабых. Активисты говорят, что гомофобия на государственных каналах информации делает проявления дискриминации и насилия против ЛГБТК-людей легитимными. Это сигнал к тому, что преступления, совершенные из гомофобных или трансфобных мотивов, не будут расследоваться и наказываться, что власти их одобряют.

Кроме того, на этом же собрании Лукашенко не обошел своим вниманием и тему Украины, где тоже отличился заявлениями. К примеру, он сказал, что народ Украины спросит у президента Зеленского, почему он не сделал все, чтобы предотвратить войну с Россией. В частности, он отметил, что всегда старался "по-дружески вернуть Зеленского туда, где он должен быть".

Также своем послании Лукашенко призвал Российскую Федерацию и Украину прекратить боевые действия. Политик считает, что пришло время прекратить боевые действия и объявить перемирие без права перемещения и переброски оружия.