"Дівчаткам я пробачаю": Лукашенко потрапив у ЛГБТ-скандал (відео)

Лукашенко вважає, що чоловіки винні в тому, що є жінки нетрадиційної орієнтації, а геїв і зовсім ненавидить, але тих, хто "добре працює" — поважає.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не засуджує лесбійок за їхній вибір, але щодо геїв — він категоричний. Про це він сказав під час свого послання білоруському народу та Національним зборам сьогодні, 31 березня.

До того ж, Лукашенко вважає, що чоловіки винні в тому, що є жінки нетрадиційної орієнтації.

"Дівчаткам, я, як президент, пробачаю. Беру на себе цю провину, і на вас. Значить ми, мужчини, не додивилися, не доопрацювали в чомусь. Ну ви знаєте, що таке, фізично лесбійство. Щодо геїв — це ж збоченці, це гидота остання", — заявив він.

"Лесбійок я прощаю": Лукашенко висловився про ЛГБТ-рух

Також він вважає, що у Білорусі багато геїв, у тому числі й в уряді. За його словами, вони добре працюють, і до таких у нього претензій немає.

"Я доручив, доповісти мені, дати характеристику, що це за люди, як вони працюють. Дай Боже, не-геям так працювати, як вони. Жодної негативної характеристики не було. Жодної, перевіряв у різних напрямках. Ну давайте ми цим чоловікам будемо забороняти перекидатися з іншими мужиками, ну до чого це призведе? Ні до чого. Тим більше проблем нам не створюють, працюють добре", — заявив він.

Також Лукашенко додав, що вважає гомосексуалізм аномалією, бо "жоден чоловік ще не народив, а країні потрібні діти".

Ситуація з ЛГБТ у Білорусі

Останнім часом білоруський режим почав активно цькувати ЛГБТ-спільноту країни через силові структури, держЗМІ та провладні телеграм-канали.В МВС країни змушують затриманих розповідати на камеру про своє особисте життя. Координатор ЛГБТ-ініціативи "Нові регіони" Костянтин вважає, що нова хвиля переслідувань щодо представників ЛГБТ-спільноти — це чергова нагода знайти ворога серед вразливих та слабких. Активісти кажуть, що гомофобія на державних каналах інформації робить прояви дискримінації та насильства проти ЛГБТК-людей легітимними. Це сигнал до того, що злочини, скоєні з гомофобних чи трансфобних мотивів, не розслідуватимуться і не каратимуться, що влада їх схвалює.

Крім того, на цих же зборах Лукашенко не оминув своєю увагою і тему України, де теж відзначився заявами. Приміром, він сказав, що народ України запитає президента Зеленського, чому він не зробив усього, аби запобігти війні з Росією. Зокрема, він зазначив, що завжди намагався "по-дружньому повернути Зеленського туди, де він має бути".

Також у своєму посланні Лукашенко закликав Російську Федерацію та Україну припинити бойові дії. Політик вважає, що настав час припинити бойові дії та оголосити перемир'я без права переміщення та перекидання зброї.