Си Цзиньпин едва не просил политубежище в РФ после просмотра "Чебурашки", — священник (видео)

По словам священнослужителя РПЦ, председатель Китая проникся "духовным кодом русской нации", но ему все равно отказали, поскольку между странами и без того близкие отношения.

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Духовник Алексеевского московского женского монастыря Русской православной церкви протоиерей Артемий Владимиров заявил что председателя КНР Си Цзиньпина после встречи с Владимиром Путиным повели смотреть фильм "Чебурашка". Об этом священнослужитель РПЦ 31 марта заявил в эфире российского канала "Спас".

Священник РПЦ уверяет, что Си Цзиньпин чуть ли не просил политического убежища, но получил отказ.

"Даже Си Цзиньпина повели смотреть фильм "Чебурашка", я сам не смотрел еще, для того, чтобы он проник в тайну русской души. И кажется, настолько китайский лидер был восторжен этим кодом духовным русской нации, что едва ли не начал просить политического убежища. Ему было отказано", — уверяет Владимиров.

Об этом протоиерей заговорил, отвечая на вопрос ребенка о том, как помирить разведенных родителей. Священник предложил родителям мальчика есть рыбу, "потому что рыба прибавляет ума".

Напомним, 22 марта Вселенский патриарх архиепископ Варфоломей заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) разделяет ответственность за конфликт в Украине.

Ранее,12 марта, патриарх РПЦ Кирилл пожаловался Папе Римскому и комиссару ООН по правам человека на "незаконное изгнание" религиозной общины из Киево-Печерской Лавры.