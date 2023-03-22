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Мир Российско-украинская война

РПЦ разделяет вину за войну против Украины, — Вселенский патриарх

Варфоломей, вселенский патриарх, архиепископ, православие, константинополь
Фото: из открытых источников | Вселенский патриарх Варфоломей

По словам духовного главы православных христиан, Кремль использует церковь для достижения своих стратегических целей.

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Вселенский патриарх архиепископ Варфоломей заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) разделяет ответственность за конфликт в Украине, но готов помочь в послевоенном "духовном возрождении" России. Об этом патриарх заявил в среду, 22 марта, в ходе пресс-конференции в парламенте Литвы, сообщает агентство Reuters.

В частности, духовный глава православных христиан упрекнул российского патриарха Кирилла из-за его благословения вторжения РФ в Украину, что привело к расколу всемирной православной церкви.

Также Варфоломей заявил, что российские власти используют церковь как "инструмент для достижения своих стратегических целей".

"Церковь и государственное руководство России сотрудничали в преступлении агрессии и разделили ответственность за последующие преступления, такие как шокирующее похищение украинских детей. Наш межрелигиозный диалог должен быть сосредоточен на способах противостояния и нейтрализации способности руководства Московского патриархата подрывать единство и богословски узаконивать преступное поведение", — сказал Варфоломей.

При этом патриарх заявил о необходимости "духовного возрождения" в России и Украине и выразил готовность помочь в этом после войны.

"Наш общий христианский долг — использовать силы диалога, чтобы вернуть наших российских братьев и сестер в наше сообщество общих ценностей", — заявил арихепископ.

Напомним, 12 марта патриарх РПЦ Кирилл пожаловался Папе Римскому и комиссару ООН по правам человека на "незаконное изгнание" религиозной общины из Киево-Печерской Лавры.

Ранее, 10 марта, Папа Римский Франциск рассказал, что планировал встретиться с президентом России Владимиром Путиным на второй день полномасштабного вторжения в Украину, однако глава дипломатии РФ Сергей Лавров отказал в просьбе понтифика.

Также напомним, 26 февраля, архиепископ Пол Ричард Галлахер, выполняющий функции министра иностранных дел Ватикана рассказал, что Папа Римский Франциск в будущем собирается посетить Украину, однако он также хочет посетить и Москву. Понтифик не хочет превращать поездку в просто символический жест.