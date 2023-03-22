РПЦ поділяє провину за війну проти України, — Вселенський патріарх

За словами духовного голови православних християн, Кремль використовує церкву для досягнення своїх стратегічних цілей.

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Вселенський патріарх архієпископ Варфоломій заявив, що Російська православна церква (РПЦ) поділяє відповідальність за конфлікт в Україні, але він готовий допомогти у повоєнному "духовному відродженні" Росії. Про це патріарх заявив у середу, 22 березня, під час пресконференції у парламенті Литви, повідомляє агентство Reuters.

Зокрема, духовний голова православних християн дорікнув російському патріарху Кирилу через його благословення вторгнення РФ в Україну, що призвело до розколу всесвітньої православної церкви.

Також Варфоломій заявив, що російська влада використовує церкву як "інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей".

"Церква і державне керівництво Росії співпрацювали у злочині агресії та розділили відповідальність за наступні злочини, такі як скандальне викрадення українських дітей. Наш міжрелігійний діалог має бути зосереджений на способах протистояння та нейтралізації здатності керівництва Московського патріархату підривати єдність і богословськи узаконювати злочинну поведінку", — сказав Варфоломій.

При цьому патріарх заявив про необхідність "духовного відродження" в Росії та Україні та висловив готовність допомогти у цьому після війни.

"Наш спільний християнський обов'язок — використовувати сили діалогу, щоб повернути наших російських братів і сестер до нашої спільноти спільних цінностей", — заявив архієпископ.

Нагадаємо, 12 березня патріарх РПЦ Кирило поскаржився Папі Римському та комісару ООН з прав людини на "незаконне вигнання" релігійної громади з Києво-Печерської лаври.

Раніше, 10 березня, Папа Римський Франциск розповів, що планував зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним на другий день повномасштабного вторгнення до України, проте голова дипломатії РФ Сергій Лавров відмовив у проханні понтифіка.

Також нагадаємо, 26 лютого, архієпископ Пол Річард Галлахер, який виконує функції міністра закордонних справ Ватикану, розповів, що Папа Римський Франциск у майбутньому збирається відвідати Україну, проте він також хоче відвідати і Москву. Понтифік не хоче перетворювати поїздку на просто символічний жест.