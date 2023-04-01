Сі Цзіньпін ледь не просив політпритулок у РФ після перегляду "Чебурашки", — священик (відео)

За словами священнослужителя РПЦ, голова Китаю перейнявся "духовним кодом російської нації", але йому все одно відмовили, оскільки між країнами і без того близькі відносини.

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Духівник Олексіївського московського жіночого монастиря Російської православної церкви протоієрей Артемій Владимиров заявив, що голову КНР Сі Цзіньпіна після зустрічі з Володимиром Путіним повели дивитися фільм "Чебурашка". Про це священнослужитель РПЦ 31 березня заявив в ефірі російського каналу "Спас".

Священник РПЦ запевняє, що Сі Цзіньпін мало не просив політичного притулку, але отримав відмову.

"Навіть Сі Цзіньпіна повели дивитися фільм "Чебурашка", я сам не дивився ще, для того, щоб він проник у таємницю російської душі. І здається, настільки китайський лідер був захоплений цим кодом духовним російської нації, що ледь не почав просити політичного притулку. Йому було відмовлено", — запевняє Владимиров.

Про це протоієрей заговорив, відповідаючи на запитання дитини про те, як помирити розлучених батьків. Священник запропонував батькам хлопчика їсти рибу, "тому що риба додає розуму".

Нагадаємо, 22 березня Вселенський патріарх архієпископ Варфоломій заявив, що Російська православна церква (РПЦ) розділяє відповідальність за конфлікт в Україні.

Раніше, 12 березня, патріарх РПЦ Кирило поскаржився Папі Римському і комісару ООН з прав людини на "незаконне вигнання" релігійної громади з Києво-Печерської Лаври.