Секретная академия КГБ обучала юношей и девушек соблазнять западных дипломатов

Сотрудники КГБ вербовали в качестве шпионов молодых людей, живущих преимущественно в бедных регионах. Их учили, как разговаривать с иностранцами в общественных местах, таких как клубы или даже публичные дома.

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В России существовало секретное учреждение, в котором проводили подготовку юношей и девушек для соблазнения западных дипломатов с целью получения компромата. Об этом сообщает The Mirror.

Отмечается, что сотрудники КГБ вербовали в качестве своих новых шпионов молодых людей, живущих преимущественно в бедных регионах РФ. Их учили тому, как разговаривать с иностранцами в общественных местах, таких как клубы или даже публичные дома.

Многие из таких агентов были певицами, танцовщицами, актрисами и учителями.

На подконтрольной России Восточной Германии спецслужбы со связями с КГБ обучали агентов шпионажу, психологическим манипуляциям и основам Марксизма-ленинизма. Их называли "Ромео".

Отмечается, что этими шпионами были хорошо образованные и хорошо одетые мужчины с чувством юмора.

По словам бывшего офицера тайной полиции Штази и "Ромео" Герхарда Байера, важным составляющей для женщин, которых они соблазняли, были внутренние качества мужчин, внушавшие, что с ними они могли бы провести всю жизнь.

Одной из таких стала секретарша канцлера ФРГ в Бонне, которая на протяжении 14 лет передавала секретные данные своему любовнику.

Еще одна секретарша, работавшая в американском посольстве, передала более 1500 сверхсекретных документов за 22 года, утверждает Марк Холлингсворт, автор книги "Агенты влияния".

И только после разоблачения секретарши узнали, что их бойфренды работали на спецслужбы ГДР.

Руководство КГБ вербовало также оперных певцов-мужчин. Одним из агентов был певец Константин Лапшин, соблазнивший ряд чиновников и дипломатов из посольства США в Москве.

Компрометирующая информация использовалась, чтобы шантажировать чиновников, которых ставили перед выбором — публикация их личных сведений или предательство страны.

Напомним, что британская разведка среди причин массовых потерь армии РФ в Украине назвала повальное пьянство. Отмечается, что оккупанты не расстаются со спиртным даже во время боевых действий.

27 марта пресс-служба СБУ сообщила о задержании агентурной группы ФСБ, в составе которой был также помощник нардепа ОПЗЖ