Секретная академия КГБ обучала юношей и девушек соблазнять западных дипломатов
Сотрудники КГБ вербовали в качестве шпионов молодых людей, живущих преимущественно в бедных регионах. Их учили, как разговаривать с иностранцами в общественных местах, таких как клубы или даже публичные дома.
В России существовало секретное учреждение, в котором проводили подготовку юношей и девушек для соблазнения западных дипломатов с целью получения компромата. Об этом сообщает The Mirror.
Отмечается, что сотрудники КГБ вербовали в качестве своих новых шпионов молодых людей, живущих преимущественно в бедных регионах РФ. Их учили тому, как разговаривать с иностранцами в общественных местах, таких как клубы или даже публичные дома.
Многие из таких агентов были певицами, танцовщицами, актрисами и учителями.
На подконтрольной России Восточной Германии спецслужбы со связями с КГБ обучали агентов шпионажу, психологическим манипуляциям и основам Марксизма-ленинизма. Их называли "Ромео".
Отмечается, что этими шпионами были хорошо образованные и хорошо одетые мужчины с чувством юмора.
По словам бывшего офицера тайной полиции Штази и "Ромео" Герхарда Байера, важным составляющей для женщин, которых они соблазняли, были внутренние качества мужчин, внушавшие, что с ними они могли бы провести всю жизнь.
Одной из таких стала секретарша канцлера ФРГ в Бонне, которая на протяжении 14 лет передавала секретные данные своему любовнику.
Еще одна секретарша, работавшая в американском посольстве, передала более 1500 сверхсекретных документов за 22 года, утверждает Марк Холлингсворт, автор книги "Агенты влияния".
И только после разоблачения секретарши узнали, что их бойфренды работали на спецслужбы ГДР.
Руководство КГБ вербовало также оперных певцов-мужчин. Одним из агентов был певец Константин Лапшин, соблазнивший ряд чиновников и дипломатов из посольства США в Москве.
Компрометирующая информация использовалась, чтобы шантажировать чиновников, которых ставили перед выбором — публикация их личных сведений или предательство страны.
Напомним, что британская разведка среди причин массовых потерь армии РФ в Украине назвала повальное пьянство. Отмечается, что оккупанты не расстаются со спиртным даже во время боевых действий.
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