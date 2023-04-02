Секретна академія КДБ навчала юнаків та дівчат спокушати західних дипломатів

Співробітники КДБ вербували як шпигунів молодих людей, які живуть переважно у бідних регіонах. Їх навчали, як розмовляти з іноземцями у громадських місцях, таких як клуби чи навіть будинки розпусти.

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У Росії існував секретний заклад, в якому проводили підготовку юнаків та дівчат для спокуси західних дипломатів з метою отримання компромату. Про це повідомляє The Mirror.

Зазначається, що співробітники КДБ вербували нових шпигунiв серед молодих людей, які живуть переважно в бідних регіонах РФ. Їх навчали тому, як розмовляти з іноземцями у громадських місцях, таких як клуби чи навіть будинки розпусти.

Багато з таких агентів були співаками, танцівницями, актрисами та вчителями.

У підконтрольній Росії Східній Німеччині спецслужби зі зв'язками з КДБ навчали агентів психологічних маніпуляцій та основ Марксизму-ленінізму. Їх називали "Ромео".

Зазначається, що цими шпигунами були добре освічені та добре одягнені чоловіки з почуттям гумору.

За словами колишнього офіцера таємної поліції Штазі та "Ромео" Герхарда Байєра, важливою складовою для жінок, яких вони спокушали, були внутрішні якості чоловіків, з яких робився висновок, що з ними вони могли б провести все життя.

Однією з жертв таких манiпуляцiй стала секретарка канцлера ФРН у Бонні, яка протягом 14 років передавала секретні дані своєму коханцю.

Ще одна секретарка, яка працювала в американському посольстві, передала понад 1500 надтаємних документів за 22 роки, стверджує Марк Холлінгсворт, автор книги "Агенти впливу". І лише після викриття секретарки дізналися, що їхні бойфренди працювали на спецслужби НДР.

Керівництво КДБ вербувало також оперних співаків-чоловіків. Одним із агентів був співак Костянтин Лапшин, який спокусив низку чиновників та дипломатів із посольства США в Москві.

Компрометуюча інформація використовувалася, щоб шантажувати чиновників, яких ставили перед вибором — публікація їхньої особистої інформації або зрада країни.

Нагадаємо, що британська розвідка серед причин масових втрат армії РФ в Україні назвала повальне пияцтво. Зазначається, що окупанти не розлучаються зі спиртним навіть під час бойових дій.

27 березня прес-служба СБУ повідомила про затримання агентурної групи ФСБ, у складі якої був також помічник нардепа ОПЗЖ.