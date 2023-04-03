Южная Корея, США и Япония проводят совместные морские учения из-за угроз со стороны КНДР

Совместные поисково-спасательные учения стран пройдут впервые за семь лет. Американцы стремятся усилить сотрудничество с азиатскими союзниками в оборонной сфере.

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Сегодня, 3 апреля, Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние военно-морские учения. Их проведение связано с повышенными угрозами КНДР. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Учения стартовали в международных водах к югу от корейского острова Чеджу с участием американского авианосца USS Nimitz. Совместные противолодочные и поисково-спасательные учения стран продлятся два дня.

"(Противолодочные учения) было организовано для усиления возможностей реагирования Южной Кореи, США и Японии на наступательные подводные угрозы Северной Кореи", — сообщили в минобороны Южной Кореи.

Южная Корея привлекла к учениям свои эсминцы Yulgok YiYi (DDG-992), Choe Yeong (DDH-981) и Dae Jo-Yeong (DDH-977), а также корабль боевой поддержки Soyang (AOE-51). США привлекли авианосец USS Nimitz и эсминцы — USS Wayne E. Meyer (DDG-108) и USS Decatur (DDG-73). Япония же привлекла к учениям эсминец JS Umigiri.

Сообщается, что противолодочные учения будут направлены на усиление возможностей выявлять, отслеживать и преодолевать подводные угрозы КНДР. Также военные стран попрактикуются в оказании медицинской помощи и действиях в экстренных ситуациях в имитированной морской аварии.

"В последний раз три страны проводили трехсторонние противолодочные учения в сентябре прошлого года. По данным министерства, на этой неделе поисково-спасательные учения трех стран состоялись впервые за семь лет", — передает Yonhap.

ВМС США в минувший понедельник прошли двустороннюю подготовку с корейскими ВМС, после чего авианосец вошел в порт Пусан. Двухдневные учения трех стран должны подчеркнуть усиление сотрудничества американцев в сфере безопасности с азиатскими союзниками, пишет медиа.

Напомним, 24 марта в КНДР заявили о создании подводного БПЛА с ядерной боеголовкой. Журналисты выяснили, что беспилотник должен незаметно проникать в оперативные воды противника и вызывать там "радиоактивное цунами" для уничтожения его сил.

Позже, 30 марта, стало известно о разработке в Южной Корее БПЛА с системой вертикального взлета для размещения на эсминцах. Проект запустили еще в 2021 году, но только недавно на него выделили средства — около $421 млн.