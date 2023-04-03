2 года грабил участок: в Таиланде бывшего полицейского приговорили к 270 годам тюрьмы

В течение двух лет полицейский подделывал документы, чтобы получать оружие на одном из участков города Нонтхабури. Он продал 47 единиц оружия и заложил еще 115.

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Офицер полиции в Таиланде был признан виновным в краже более 150 единиц оружия из полицейского участка Нонтхабури. Ему был вынесен приговор на 270 лет тюремного заключения. Об этом сообщает Bangkok Post.

Издание отмечает, что бывший полицейский был осужден по 28 обвинениям в хранении огнестрельного оружия, каждое из которых принесло ему пять лет заключения, а также получил шесть пожизненных сроков за преступления, связанные с торговлей этим оружием. Судья, учитывая раскаяние подсудимого, сократил общий срок заключения до 270 лет. Однако, в соответствии с законом, максимальный срок лишения свободы составляет 50 лет.

Суд обязал экс-полицейского вернуть все украденное оружие или выплатить властям 1,34 млн батов ($39,2 тыс.) компенсации.

По данным обвинения, в течение двух лет полицейский подделывал документы, чтобы получать оружие на одном из участков города Нонтхабури. Он продал 47 единиц оружия и заложил еще 115. Впоследствии он скрылся, но был задержан в октябре 2022 года.

Часть оружия была обнаружена в ходе обысков в Бангкоке и Нонтхабури, а другая часть была возвращена людьми, которые опасались преследования за хранение украденных вещей.

Ранее Фокус писал, что в Таиланде у туриста оборвался трос во время прыжка с моста. Мужчина смог прийти в сознание уже находясь под водой, после чего он выбрался на поверхность, где ему предоставили необходимую помощь. Несчастный случай был запечатлен на видео.

Также сообщалось, что мужчину посадили в тюрьму за календарь с насмешками над королем. Жителя Таиланда арестовали за продажу календарей, которые содержали иллюстрации уток в королевских регалиях. В стране за оскорбление короля и членов его семьи полагается от 3 до 15 лет тюрьмы.