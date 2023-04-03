2 роки грабував відділок: у Таїланді колишнього поліцейського засудили до 270 років в'язниці

Упродовж двох років поліціянт підробляв документи, щоб отримувати зброю в одному із відділків міста Нонтхабурі. Він продав 47 одиниць зброї та заклав ще 115.

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Офіцера поліції в Таїланді було визнано винним у крадіжці понад 150 одиниць зброї з поліцейського відділку в Нонтхабурі. Йому було винесено вирок на 270 років ув'язнення. Про це повідомляє Bangkok Post.

Видання зазначає, що колишнього поліціянта було засуджено за 28 звинуваченнями у зберіганні вогнепальної зброї, кожне з яких принесло йому п'ять років ув'язнення, а також отримав шість довічних строків за злочини, пов'язані з торгівлею цією зброєю. Суддя з огляду на каяття підсудного скоротив загальний термін ув'язнення до 270 років. Однак, відповідно до закону, максимальний термін позбавлення волі становить 50 років.

Суд зобов'язав експоліцейського повернути всю вкрадену зброю або виплатити владі 1,34 млн батів ($39,2 тис.) компенсації.

За даними звинувачення, протягом двох років поліцейський підробляв документи, щоб отримувати зброю на одній із дільниць міста Нонтхабурі. Він продав 47 одиниць зброї та заклав ще 115. Згодом він втік, але був затриманий у жовтні 2022 року.

Частину зброї було виявлено під час обшуків у Бангкоку та Нонтхабурі, а іншу частину повернули люди, які побоювалися переслідування за зберігання вкрадених речей.

Раніше Фокус писав, що у Таїланді у туриста обірвався трос під час стрибка з мосту. Чоловік зміг прийти до тями вже перебуваючи під водою, після чого він вибрався на поверхню, де йому надали необхідну допомогу. Нещасний випадок було знято на відео.

Також повідомлялося, що чоловіка посадили у в'язницю за календар із глузуванням над королем. Жителя Таїланду заарештували за продаж календарів, які містили ілюстрації качок у королівських регаліях. У країні за образу короля та членів його сім'ї належить від 3 до 15 років в'язниці.