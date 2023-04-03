"Путешественник во времени" из TikTok заявил о скорой гибели сотен тысяч американцев
Эно Аларик сказал, что в 2023 году есть три даты, когда могут произойти некоторые очень важные события, среди которых извержение вулкана, появление древней цивилизации и бубонная чума.
Эно Аларик, самопровозглашенный "путешественник во времени" из TikTok, утверждающий, что прибыл из 2671 года, предсказал гибель сотен тысяч американцев. Об этом рассказівает The Mirror.
Мужчина, который стал известен в сети благодаря публикации видео с прогнозами будущих событий, выпустил новую серию предсказаний на 2023 год. В одной из них он заявил, что 4 апреля в ледниках будет обнаружена бубонная чума, которая заразит 52 тысячи человек.
Согласно словам Аларик, 12 мая ученые найдут идеально сохранившееся яйцо динозавра, а 4 июня произойдет мощное землетрясение, которое раскроет впадину в центре океана, глубже Марианской.
Кроме того, мужчина предсказал, что 18 июля произойдет извержение вулкана в США, которое приведет к массовой гибели людей. Он пророчит, что сотни тысяч человек погибнут в результате этой катастрофы.
"Вижу дым и пепел, которые застилают небо над всей территорией США", — пророчит он.
Издание отмечает, что мужчина также предсказал, что 24 августа в Южной Америке будет обнаружена древняя цивилизация, обладающая более продвинутыми технологиями, чем современная, а 18 сентября на территории Африки появится мощный источник магнитного поля, который сделает все компасы указывать в его сторону, а не на север.
"Всем, кто считает меня фальшивкой, запомните эти даты", — подписал мужчина свой ролик.
Эно Аларик имеет 400 000 подписчиков на своем аккаунте в TikTok, которые преданно поддерживают его, несмотря на ряд недавних промахов.
@radianttimetraveler Who would like to go? #fyp #foryou #radianttime #timetravel #timetraveler #viral #xyzbca #theory #conspiracy ♬ Unheard Sparks - Eno Alaric
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