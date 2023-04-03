"Путешественник во времени" из TikTok заявил о скорой гибели сотен тысяч американцев

Эно Аларик сказал, что в 2023 году есть три даты, когда могут произойти некоторые очень важные события, среди которых извержение вулкана, появление древней цивилизации и бубонная чума.

Related video

Эно Аларик, самопровозглашенный "путешественник во времени" из TikTok, утверждающий, что прибыл из 2671 года, предсказал гибель сотен тысяч американцев. Об этом рассказівает The Mirror.

Мужчина, который стал известен в сети благодаря публикации видео с прогнозами будущих событий, выпустил новую серию предсказаний на 2023 год. В одной из них он заявил, что 4 апреля в ледниках будет обнаружена бубонная чума, которая заразит 52 тысячи человек.

Согласно словам Аларик, 12 мая ученые найдут идеально сохранившееся яйцо динозавра, а 4 июня произойдет мощное землетрясение, которое раскроет впадину в центре океана, глубже Марианской.

Кроме того, мужчина предсказал, что 18 июля произойдет извержение вулкана в США, которое приведет к массовой гибели людей. Он пророчит, что сотни тысяч человек погибнут в результате этой катастрофы.

"Вижу дым и пепел, которые застилают небо над всей территорией США", — пророчит он.

Эно Аларик имеет 400 000 подписчиков на своем аккаунте в TikTok Фото: коллаж Фокус

Издание отмечает, что мужчина также предсказал, что 24 августа в Южной Америке будет обнаружена древняя цивилизация, обладающая более продвинутыми технологиями, чем современная, а 18 сентября на территории Африки появится мощный источник магнитного поля, который сделает все компасы указывать в его сторону, а не на север.

"Всем, кто считает меня фальшивкой, запомните эти даты", — подписал мужчина свой ролик.

Эно Аларик имеет 400 000 подписчиков на своем аккаунте в TikTok, которые преданно поддерживают его, несмотря на ряд недавних промахов.

Ранее Фокус писал, что в США мужчина притворялся маленькой девочкой и ограбил детский сад. Американец Дэниел Силер во время одного из своих "преображений" украл три подгузника, выпил половину бутылки детской смеси и использовал слюнявчик. В записках оставленных персоналу детсада он просил поиграть с ним в девочку и называл себя "Малышка Даниэль".

Также сообщалось, что в США турист рискнул жизнью ради селфи с гризли. Мужчина не пострадал, но подверг опасности не только себя, но и животное. По правилам парка, любой напавший медведь будет пойман и подвергнут эвтаназии в интересах общественной безопасности, даже если человек не пострадал.