"Мандрівник у часі" з TikTok заявив про швидку загибель сотень тисяч американців

Ено Аларік сказав, що у 2023 році є три дати, коли можуть відбутися деякі дуже важливі події, серед яких виверження вулкана, поява стародавньої цивілізації та бубонна чума.

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Ено Аларік, самопроголошений "мандрівник у часі" з TikTok, який стверджує, що прибув з 2671 року, передбачив загибель сотень тисяч американців. Про це розповідає The Mirror.

Чоловік, який став відомим у мережі завдяки публікації відео з прогнозами майбутніх подій, випустив нову серію передбачень на 2023 рік. В одній із них він заявив, що 4 квітня в льодовиках буде виявлено бубонну чуму, яка заразить 52 тисячі людей.

За словами Аларіка, 12 травня вчені знайдуть яйце динозавра, що ідеально збереглося, а 4 червня відбудеться потужний землетрус, який розкриє впадину в центрі океану, глибше Маріанської.

Крім того, чоловік передбачив, що 18 липня відбудеться виверження вулкана в США, яке призведе до загибелі людей. Він пророкує, що сотні тисяч людей загинуть внаслідок цієї катастрофи.

"Бачу дим і попіл, які застилають небо над усією територією США", — пророкує він.

Ено Аларік має 400 000 шанувальників на своєму обліковому записі в TikTok Фото: колаж Фокус

Видання зазначає, що чоловік також передбачив, що 24 серпня в Південній Америці буде виявлено давню цивілізацію, яка матиме більш просунуті технології, ніж сучасна, а 18 вересня на території Африки з'явиться потужне джерело магнітного поля, яке змусить усі компаси вказувати в його бік, а не на північ.

"Усім, хто вважає мене фальшивкою, запам'ятайте ці дати", — підписав чоловік свій ролик.

Ено Аларік має 400 000 шанувальників на своєму акаунті в TikTok, які віддано підтримують його, попри низку недавніх промахів.

Раніше Фокус писав, що в США чоловік вдавався маленькою дівчинкою і пограбував дитячий садок. Американець Деніел Сілер під час одного зі своїх "перетворень" вкрав три підгузки, випив половину пляшки дитячої суміші та використав слинявчик. У записках залишених персоналу дитсадка він просив пограти з ним у дівчинку і називав себе "Малишка Даніель".

Також повідомлялося, що в США турист ризикнув життям заради селфі з гризлі. Чоловік не постраждав, але наразив на небезпеку не тільки себе, а й тварину. За правилами парку, будь-який ведмідь, що напав, буде спійманий і підданий евтаназії в інтересах громадської безпеки, навіть якщо людина не постраждала.