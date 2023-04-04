СМИ распространили фейковую обложку журнала Playboy с министром Франции Марлен Скьяппой (фото)
Сама Марлен Скьяппа отреагировала на критику в свой адрес, заявив, что женщины во Франции имеют право распоряжаться своим телом.
Министр по делам гражданства Франции Марлен Скьяппа дала интервью журналу Playboy, а также приняла участие в фотосессии. В сети начали распространять фейковую обложку нового номера журнала, на фото повелись СМИ.
Однако на самом деле лишь часть обложки является правдивой. Так, на настоящей фотографии, которую также распространили некоторые французские СМИ, наряд политика скрыт. Какая же настоящая обложка выпуска — пока неизвестно.
Несколько снимков из будущего журнала показали на телеканале BFMTV. Кроме того, председатель Сената Франции Жерар Ларше сказал во время общения с журналистами, что не уверен, что женщина выбрала подходящее время для фото в журнале Playboy.
Скандал с Марлен Скьяппой и Playboy
3 марта сообщалось, что Марлен Скьяппа подверглась резкой критике со стороны однопартийцев из-за того, что ее фото опубликовали на обложке журнала Playboy. Также политик дала 12-страничное интервью, в котором рассказала о важности защиты прав ЛГБТ-сообщества.
Внешний облик министра раскритиковала, среди прочих, и премьер-министр Франции Элизабет Борн. Она назвала это "неуместным, особенно в нынешнее время".
Отметим, что сама Марлен Скьяппа у себя в Twitter написала, что женщины "вольны распоряжаться своим телом всегда и везде".
"Во Франции женщины свободны. При всем уважении к отступникам и лицемерам", — написала она.
Напомним, что 24 марта в сети появилось видео с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который снял дорогие часы под столом во время обсуждения пенсионной реформы. Противники пенсионной реформы во Франции подвергли критике президента страны из-за жеста с часами во время интервью.