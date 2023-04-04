СМИ распространили фейковую обложку журнала Playboy с министром Франции Марлен Скьяппой (фото)

Сама Марлен Скьяппа отреагировала на критику в свой адрес, заявив, что женщины во Франции имеют право распоряжаться своим телом.

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Министр по делам гражданства Франции Марлен Скьяппа дала интервью журналу Playboy, а также приняла участие в фотосессии. В сети начали распространять фейковую обложку нового номера журнала, на фото повелись СМИ.

Марлен Скьяппа, фейковая обложка Фото: Twitter

Однако на самом деле лишь часть обложки является правдивой. Так, на настоящей фотографии, которую также распространили некоторые французские СМИ, наряд политика скрыт. Какая же настоящая обложка выпуска — пока неизвестно.

Марлен Скьяппа Фото: Twitter

Несколько снимков из будущего журнала показали на телеканале BFMTV. Кроме того, председатель Сената Франции Жерар Ларше сказал во время общения с журналистами, что не уверен, что женщина выбрала подходящее время для фото в журнале Playboy.

Марлен Скьяппа Марлен Скьяппа

Скандал с Марлен Скьяппой и Playboy

3 марта сообщалось, что Марлен Скьяппа подверглась резкой критике со стороны однопартийцев из-за того, что ее фото опубликовали на обложке журнала Playboy. Также политик дала 12-страничное интервью, в котором рассказала о важности защиты прав ЛГБТ-сообщества.

Внешний облик министра раскритиковала, среди прочих, и премьер-министр Франции Элизабет Борн. Она назвала это "неуместным, особенно в нынешнее время".

Отметим, что сама Марлен Скьяппа у себя в Twitter написала, что женщины "вольны распоряжаться своим телом всегда и везде".

"Во Франции женщины свободны. При всем уважении к отступникам и лицемерам", — написала она.

Напомним, что 24 марта в сети появилось видео с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который снял дорогие часы под столом во время обсуждения пенсионной реформы. Противники пенсионной реформы во Франции подвергли критике президента страны из-за жеста с часами во время интервью.