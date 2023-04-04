ЗМІ розповсюдили фейкову обкладинку журналу Playboy з міністром Франції Марлен Ск'яппой (фото)

Сама Марлен Ск'яппа відреагувала на критику на свою адресу, заявивши, що жінки у Франції мають право розпоряджатися своїм тілом.

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Міністр у справах громадянства Франції Марлен Ск'яппа дала інтерв'ю журналу Playboy, а також взяла участь у фотосесії. У мережі почали розповсюджувати фейкову обкладинку нового номера журналу, на фото повелися ЗМІ.

Марлен Скьяппа, фейкова обкладинка Фото: Twitter

Однак насправді лише частина обкладинки є правдивою. Так, на справжній фотографії, яку також поширили деякі французькі ЗМІ, наряд політика прихований. Яка ж справжня обкладинка випуску поки що невідомо.

Марлен Скьяппа Фото: Twitter

Декілька знімків з майбутнього журналу показали на телеканалі BFMTV. Крім того, голова Сенату Франції Жерар Ларше сказав під час спілкування з журналістами, що не впевнений, що жінка обрала слушний час для фото в журналі Playboy.

Марлен Скьяппа Марлен Скьяппа

Скандал з Марлен Ск'яппою та Playboy

3 березня повідомлялося, що Марлен Ск'яппа зазнала різкої критики з боку однопартійців через те, що її фото опублікували на обкладинці журналу Playboy. Також політик дала 12-сторінкове інтерв'ю, у якому розповіла про важливість захисту прав ЛГБТ-спільноти.

Зовнішній вигляд міністра розкритикувала, серед інших, і прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн. Вона назвала це "недоречним, особливо нині".

Зазначимо, що сама Марлен Ск'яппа у себе на Twitter написала, що жінки "вільні розпоряджатися своїм тілом завжди і скрізь".

"У Франції жінки вільні. При всій повазі до відступників та лицемірів", — написала вона.

Нагадаємо, що 24 березня в мережі з'явилося відео з президентом Франції Еммануелем Макроном, який зняв дорогий годинник під столом під час обговорення пенсійної реформи. Противники пенсійної реформи у Франції розкритикували президента країни через жест з годинником під час інтерв'ю.