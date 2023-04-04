Китай впервые за почти 60 лет изменил свою позицию по Курильским островам, — СМИ (фото)

Если раньше КНР помечали спорные острова как оккупированные Россией территории, то сейчас Пекин стал придерживаться политики нейтралитета в этом вопросе.

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Председатель КНР Си Цзиньпин не поддержал претензии Японии на контролируемые Россией острова у острова Хоккайдо в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в прошлом месяце. Об этом 3 апреля сообщило японское издание Kyodo со ссылкой на китайский источник.

Сообщается, что Си сказал Путину во время их встреч в Москве, что Китай "не принимает ни одну из сторон" в территориальном споре, что является переходом к нейтралитету по сравнению с позицией Китая, обозначенной в 1964 году тогдашним китайским лидером Мао Цзэдуном, который считал четыре спорных острова принадлежащими Японии.

Двусторонние переговоры по островам, известным как Северные территории в Японии и Южные Курилы в России, были приостановлены после того, как Токио ввел карательные санкции против Москвы после ее вторжения в Украину.

Изменение позиции Китая может усложнить урегулирование спора, длящегося десятилетиями, поскольку Москва вряд ли уступит в этом вопросе теперь при поддержке Пекина, пишет издание.

Курильские острова в ноябре 2019 года Фото: Kyodo News

Так, на переговорах 20–21 марта Путин подчеркнул важность продвижения специальной беспошлинной зоны, созданной на спорных островах в прошлом году, и призвал китайские компании к инвестициям. После улучшения отношений между Токио и Сеулом, отмеченного переговорами на высшем уровне между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сук Елем 16 марта, Путин сказал, что Россия не может ожидать инвестиций от южнокорейских фирм.

В ответ Си Цзиньпин передал Путину нейтральную позицию Китая по территориальному спору, но отказался уточнить, позволит ли Пекин своим предприятиям участвовать в проекте, сказав, что оставит этот вопрос на усмотрение Чжэн Шаньцзе, председателя Национальной комиссии по развитию и реформам.

История вопроса Курильских островов

В июле 1964 года Мао заявил делегации Японской социалистической партии, направленной в Китай, что, по его мнению, удерживаемые Россией острова "должны быть возвращены вам", объявив о поддержке Пекином территориальных претензий Токио. Япония утверждает, что Советский Союз незаконно захватил острова — Эторофу, Кунасири, Шикотан и группу островков Хабомаи — вскоре после капитуляции Японии во Второй мировой войне 15 августа 1945 года. Россия утверждает, что эти действия были законными.

Китайское правительство придерживалось этой позиции, хотя в последние годы публично об этом не говорилось. На картах Китая спорные острова до сих пор обозначены как "оккупированные Россией".

Напомним, 9 марта 2022 года в Японии официально заявили, что Курильские острова являются "исконными территориями Японии". Представитель МИД Японии Хидэки Уяма сказал, что северные территории Курил, а именно острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, были оккупированы Россией, что противоречит международному праву.

Также напомним, в мае 2020 года Япония назвала часть Курильских островов своими и вернула формулировку о принадлежности островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи к территории, на которую распространяется суверенитет страны.