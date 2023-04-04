Китай вперше за майже 60 років змінив свою позицію щодо Курильських островів, — ЗМІ (фото)

Якщо раніше КНР позначали спірні острови як окуповані Росією території, то зараз Пекін почав дотримуватись політики нейтралітету в цьому питанні.

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Голова КНР Сі Цзіньпін не підтримав претензії Японії на контрольовані Росією острови біля острова Хоккайдо під час переговорів із російським колегою Володимиром Путіним минулого місяця. Про це 3 квітня повідомило японське видання Kyodo з посиланням на китайське джерело.

Повідомляється, що Сі сказав Путіну під час їх зустрічей у Москві, що Китай "не приймає жодну зі сторін" у територіальній суперечці, що є переходом до нейтралітету порівняно з позицією Китаю, позначеною в 1964 році тодішнім китайським лідером Мао Цзедуном, який вважав чотири спірні острови такими, що належать Японії.

Двосторонні переговори на островах, відомих як Північні території в Японії та Південні Курили в Росії, були припинені після того, як Токіо ввів каральні санкції проти Москви після її вторгнення в Україну.

Зміна позиції Китаю може ускладнити врегулювання спору, що триває десятиліттями, оскільки Москва навряд чи поступиться цим питанням тепер за підтримки Пекіна, пише видання.

Курильські острови у листопаді 2019 року Фото: Kyodo News

Так, на переговорах 20–21 березня Путін наголосив на важливості просування спеціальної безмитної зони, створеної на спірних островах минулого року, і закликав китайські компанії до інвестицій. Після покращення відносин між Токіо та Сеулом, відзначеного переговорами на найвищому рівні між прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою та президентом Південної Кореї Юн Сук Елем 16 березня, Путін сказав, що Росія не може очікувати на інвестиції від південнокорейських фірм.

У відповідь Сі Цзіньпін передав Путіну нейтральну позицію Китаю щодо територіальної суперечки, але відмовився уточнити, чи дозволить Пекін своїм підприємствам брати участь у проєкті, сказавши, що залишить це питання на розсуд Чжен Шаньцзе, голови Національної комісії з розвитку та реформ.

Історія питання Курильських островів

У липні 1964 року Мао заявив делегації Японської соціалістичної партії, спрямованої в Китай, що, на його думку, острови, що утримуються Росією, "мають бути повернені вам", оголосивши про підтримку Пекіном територіальних претензій Токіо. Японія стверджує, що Радянський Союз незаконно захопив острови Еторофу, Кунашир, Шикотан і групу острівців Хабомаї незабаром після капітуляції Японії у Другій світовій війні 15 серпня 1945 року. Росія твердить, що ці дії були законними.

Китайський уряд дотримувався цієї позиції, хоча останніми роками публічно про це не йшлося. На картах Китаю спірні острови досі позначені як "окуповані Росією".

Нагадаємо, 9 березня 2022 року в Японії офіційно заявили, що Курильські острови є "споконвічними територіями Японії". Представник МЗС Японії Хідекі Уяма сказав, що північні території Курил, а саме острови Кунашир, Ітуруп, Шикотан та Хабомаї були окуповані Росією, що суперечить міжнародному праву.

Також нагадаємо, у травні 2020 року Японія назвала частину Курильських островів своїми та повернула формулювання про належність островів Кунашир, Ітуруп, Шикотан та Хабомаї до території, на яку поширюється суверенітет країни.