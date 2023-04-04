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Мир

В Нидерландах поезд столкнулся с краном: есть погибшие и раненые (фото)

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Фото: Omroep West | Последствия аварии на железной дороге в Нидерландах

На место аварии пригнали около 20 машин скорой помощи со всей страны. 19 человек госпитализировали, а один пассажир получил несовместимые с жизнью травмы.

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В ночь на 4 апреля на железнодорожном маршруте между Лейденом и Гаагой в Нидерландах сошел с рельсов поезд, в котором находилось около 50 пассажиров. Об этом сообщает местное издание Omroep West.

Сообщается, что в результате аварии по меньшей мере один человек погиб, и десятки получили ранения. 19 человек были доставлены в больницу, а десятки получили легкие травмы.

После аварии в задней части поезда начался пожар, который уже потушен.

поезд, нидерланды, авария, дтп, крушение, столкновение Fullscreen
Фото: Omroep West
поезд, нидерланды, авария, дтп, крушение, столкновение Fullscreen
Фото: Omroep West
поезд, нидерланды, авария, дтп, крушение, столкновение Fullscreen
Фото: Omroep West
поезд, нидерланды, авария, дтп, крушение, столкновение Fullscreen
поезд, нидерланды, авария, дтп, крушение, столкновение
поезд, нидерланды, авария, дтп, крушение, столкновение
поезд, нидерланды, авария, дтп, крушение, столкновение
поезд, нидерланды, авария, дтп, крушение, столкновение

Авария произошла примерно в 3.45 утра, недалеко от станции Voorschoten. По неподтвержденным данным, один из двух поездов столкнулся с рабочим краном, который находился на путях. Это столкновение вызвало цепную реакцию. Служба безопасности региона Hollands Midden первоначально сообщила, что это было просто столкновение пассажирского и товарного поездов.

На фотографиях видно, как пассажиров выносят в безопасное место на носилках. Люди, которые могут ходить после ДТП, вынуждены пользоваться пешеходными дорожками и лестницами над рвом, сделанными в спешке.

Сообщается, что было задействовано не менее 20 машин скорой помощи, вызванных со всей страны.

Поезда в/из Лейдена не будут ходить по крайней мере до 16:00 по местному времени. Путешественникам рекомендуется воспользоваться гаагским трамваем. Из-за отсутствия поездов между Лейденом и Гаагой, поезда между Роттердамом и амстердамским аэропортом Схипхол будут более загружены. Пассажиры на этом маршруте могут столкнуться с более длительным временем в пути, сообщает издание.

Напомним, 3 апреля В Киевской области на Житомирской трассе произошло масштабное ДТП с участием автобуса и 9 легковых машин. В результате столкновения пострадали три человека.

Ранее, 11 марта, сообщалось, что в районе столицы Венгрии Будапешта из-за пылевой бури столкнулись 5 грузовиков и 37 легковушек. После удара вспыхнул пожар.