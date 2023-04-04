В Нидерландах поезд столкнулся с краном: есть погибшие и раненые (фото)

На место аварии пригнали около 20 машин скорой помощи со всей страны. 19 человек госпитализировали, а один пассажир получил несовместимые с жизнью травмы.

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В ночь на 4 апреля на железнодорожном маршруте между Лейденом и Гаагой в Нидерландах сошел с рельсов поезд, в котором находилось около 50 пассажиров. Об этом сообщает местное издание Omroep West.

Сообщается, что в результате аварии по меньшей мере один человек погиб, и десятки получили ранения. 19 человек были доставлены в больницу, а десятки получили легкие травмы.

После аварии в задней части поезда начался пожар, который уже потушен.

Фото: Omroep West Фото: Omroep West Фото: Omroep West

Авария произошла примерно в 3.45 утра, недалеко от станции Voorschoten. По неподтвержденным данным, один из двух поездов столкнулся с рабочим краном, который находился на путях. Это столкновение вызвало цепную реакцию. Служба безопасности региона Hollands Midden первоначально сообщила, что это было просто столкновение пассажирского и товарного поездов.

На фотографиях видно, как пассажиров выносят в безопасное место на носилках. Люди, которые могут ходить после ДТП, вынуждены пользоваться пешеходными дорожками и лестницами над рвом, сделанными в спешке.

Сообщается, что было задействовано не менее 20 машин скорой помощи, вызванных со всей страны.

Поезда в/из Лейдена не будут ходить по крайней мере до 16:00 по местному времени. Путешественникам рекомендуется воспользоваться гаагским трамваем. Из-за отсутствия поездов между Лейденом и Гаагой, поезда между Роттердамом и амстердамским аэропортом Схипхол будут более загружены. Пассажиры на этом маршруте могут столкнуться с более длительным временем в пути, сообщает издание.

Напомним, 3 апреля В Киевской области на Житомирской трассе произошло масштабное ДТП с участием автобуса и 9 легковых машин. В результате столкновения пострадали три человека.

Ранее, 11 марта, сообщалось, что в районе столицы Венгрии Будапешта из-за пылевой бури столкнулись 5 грузовиков и 37 легковушек. После удара вспыхнул пожар.