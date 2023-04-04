У Нідерландах потяг зіткнувся з краном: є загиблі та поранені (фото)

На місце аварії пригнало близько 20 машин швидкої допомоги з усієї країни. 19 людей госпіталізували, а один пасажир отримав несумісні із життям травми.

Related video

У ніч проти 4 квітня на залізничному маршруті між Лейденом і Гаагою в Нідерландах зійшов з рейок поїзд, в якому знаходилося близько 50 пасажирів. Про це повідомляє місцеве видання Omroep West.

Повідомляється, що внаслідок аварії щонайменше одна людина загинула, і десятки зазнали поранень. 19 людей було доставлено до лікарні, а десятки отримали легкі травми.

Після аварії в задній частині поїзда почалася пожежа, яка вже загашена.

Фото: Omroep West Фото: Omroep West Фото: Omroep West

Аварія сталася приблизно о 3.45 ранку, неподалік станції Voorschoten. За непідтвердженими даними, один із двох поїздів зіткнувся з робочим краном, який перебував на коліях. Це зіткнення викликало ланцюгову реакцію. Служба безпеки регіону Hollands Midden спочатку повідомила, що це просто зіткнення пасажирського і товарного поїздів.

На фотографіях видно, як пасажирів виносять у безпечне місце на ношах. Люди, які можуть ходити після ДТП, змушені користуватися пішохідними доріжками та сходами над ровом, зробленими поспіхом.

Повідомляється, що було залучено щонайменше 20 машин швидкої допомоги, викликаних з усієї країни.

Поїзди в/з Лейдену не ходитимуть принаймні до 16:00 за місцевим часом. Мандрівникам рекомендується скористатися гаазьким трамваєм. Через відсутність поїздів між Лейденом та Гаагою, поїзди між Роттердамом та амстердамським аеропортом Схіпгол будуть більш завантажені. Пасажири цим маршрутом можуть зіткнутися з більш тривалим часом у дорозі, повідомляє видання.

Нагадаємо, 3 квітня У Київській області на Житомирській трасі сталася масштабна ДТП за участю автобуса та 9 легкових машин. Внаслідок зіткнення постраждали троє людей.

Раніше, 11 березня, повідомлялося, що в районі столиці Угорщини Будапешта через пилову бурю зіткнулися 5 вантажівок і 37 легковиків. Після удару спалахнула пожежа.