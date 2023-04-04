"Думала, что это конец": в США женщина упала в гиганский чан с жидким шоколадом (фото)

Американка Патриция Борхес пострадала из-за взрыва и пожара на шоколадной фабрике RM Palmer Co. Женщина упала в чан с шоколадом. Это помогло потушить огонь, который охватил ее тело. Кроме нее в пожаре пострадали и другие люди.

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Во время взрыва на шоколадной фабрике в Пенсильвании (США) 50-летняя Патриция Борхес попала в огненную ловушку, ее рука загорелась. Она сумела спасти свою жизнь, нырнув в чан с жидким шоколадом, который погасил огонь на ее теле. Об этом сообщает The Mirror.

Фабрику RM Palmer Co в Уэст-Рединге охватил пожар. В результате взрыва произошло обрушение пола, и американка с горящей рукой, упала в чан с шоколадом. Это помогло потушить огонь. Через 9 часов спасатели извлекли пострадавшую из-под завалов. У нее были сломанные ключица и обе пятки.

"Когда я начала гореть, я подумала, что это конец для меня. Я попросила Бога спасти меня, потому что не хотела погибнуть в огне", — рассказала Борхес.

По словам пострадавшей, рабочие жаловались на запах газа примерно за полчаса до взрыва Фото: The Mirror

По словам пострадавшей, рабочие жаловались на запах газа примерно за полчаса до взрыва и неодобрительно отзывались о том, что работники фабрики не были эвакуированы. Местные чиновники сообщили, что взрыв был настолько мощным, что соседний жилой дом сдвинулся на 1,2 метра вперед.

Официально причина взрыва пока не установлена. В Федеральном агентстве по транспортной безопасности заявили, что причиной стала утечка природного газа.

В больницу были доставлены два пациента, которые находятся в удовлетворительном состоянии. Еще пятеро находятся на лечении, но скоро будут выписаны. Один пациент был переведен в другое медицинское учреждение. Кроме того, сообщается о семи погибших.

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