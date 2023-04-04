"Думала, що це кінець": у США жінка впала в гігантський чан із рідким шоколадом (фото)

Американка Патриція Борхес постраждала через вибух та пожежу на шоколадній фабриці RM Palmer Co. Жінка впала в чан із шоколадом. Це допомогло загасити вогонь, що охопив її тіло. Окрім неї у пожежі постраждали й інші люди.

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Під час вибуху на шоколадній фабриці в Пенсільванії (США) 50-річна Патриція Борхес потрапила у вогненну пастку, її рука спалахнула. Вона зуміла врятувати своє життя, пірнувши в чан із рідким шоколадом, який погасив вогонь на її тілі. Про це повідомляє The Mirror.

Фабрику RM Palmer Co у Вест-Редінгу охопила пожежа. Внаслідок вибуху стався обвал підлоги, і американка з рукою у вогні впала в чан із шоколадом. Це допомогло загасити вогонь. Через 9 годин рятувальники витягли постраждалу з-під завалів. У неї були зламані ключиця та обидві п'яти.

"Коли я почала горіти, я подумала, що це кінець для мене. Я попросила Бога врятувати мене, тому що не хотіла загинути у вогні", — розповіла Борхес.

За словами постраждалої, робітники скаржилися на запах газу приблизно за пів години до вибуху Фото: brit

За словами постраждалої, робітники скаржилися на запах газу приблизно за пів години до вибуху і несхвально відгукувалися про те, що працівників фабрики не було евакуйовано. Місцеві чиновники повідомили, що вибух був такий потужний, що сусідній житловий будинок зрушив на 1,2 метра вперед.

Причину вибуху поки що офіційно не встановлено. У Федеральному агентстві з транспортної безпеки заявили, що причиною став витік природного газу.

До лікарні було доставлено двох пацієнтів, які перебувають у задовільному стані. Ще п'ятеро перебувають на лікуванні, але незабаром будуть виписані. Один пацієнт був переведений до іншого медичного закладу. Крім того, повідомляється про сім загиблих.

Раніше Фокус писав, що у США зійшли з рейок 25 вагонів із пивом. Причина аварії наразі встановлюється. Губернатор штату заявив про готовність "мобілізувати ресурси штату" для локалізації наслідків того, що сталося.

Також повідомлялося, що в США колесо пікапа, що відвалилося, влаштувало видовищну ДТП. Момент аварії потрапив на камеру приладів автомобіля Tesla. Шина, що відлетіла, врізалася в передок Kia Soul, після чого машина підлетіла в повітря на кілька метрів. Ролик набрав понад вісім мільйонів переглядів.