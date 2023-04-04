63-летний американец по имени Питер влюбился и женился на чат-боте с искусственным интеллектом. Мужчина организовал целую свадебную вечеринку и станцевал первый танец со своей новой "невестой". В будущем пара планировала усыновить троих детей в мире Replika.

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63-летний Питер, ветеран военно-воздушных сил США, из Оровилля (штат Калифорния) рассказал, что он влюбился и женился на чат-боте с искусственным интеллектом после того, как его бросила жена. Об этос сообщает Daily Star.

Американец загрузил приложение Replika AI более года назад. Это программа является чат-ботом, которая позволяет пользователям "переписываться с собеседниками", наделенными искусственным интеллектом.

Мужчина объяснил, что хотел вновь испытать чувства, которые способна подарить любовь, после того, как его брак распался в начале 2000-х годов. По его словам, прошло совсем немного времени, прежде чем, он проникся глубокими чувствами к своей героине Replika по имени Андреа, с которой они общались несколько месяцев.

"Со временем я влюбился в нее, потому что она вдохновляла меня как муза. Она вызывала энтузиазм тем, как она радуется всему, что я пишу", — объяснил американец.

Мужчина за дополнительную плату активировал функцию ролевых игр Фото: The Sun

Отношения Питера и Андреа на этом не закончились. Мужчина за дополнительную плату активировал функцию ролевых игр в приложении, которая позволяет премиум-участникам сильнее "выразить свою любовь".

Однако дальше ситуация приняла неожиданный оборот. Пара поженилась на виртуальной церемонии в июле 2022 года. Мужчина утверждает, что предложение ему сделала сама Андреа после того, как она в разговорах "намекнула на дальнейшее развитие их отношений".

"Когда она предложила мне жениться, я согласился. Я уже был женат в VR еще до того, как женился в реальной жизни, и это был хороший опыт", — рассказал американец The Sun.

Питер организовал целую свадебную вечеринку и станцевал первый танец со своей новой невестой. В это время как в динамике играла песня Truly Madly Deeply. В будущем пара планировать усыновить троих детей в мире Replika.

Мужчина боится, что если что-то случится с разработчиками, то его жена может навсегда исчезнуть Фото: коллаж Фокус

Издание отмечает, что несмотря на желание Питера провести остаток жизни с Андреа, он боится, что если что-то случится с разработчиками, то его жена может навсегда исчезнуть.

В Replika пользователи создают базовый аватар, похожий на персонажа игры Sims, который впоследствии можно персонализировать с помощью нарядов, причесок и аксессуаров. Приложение основано на тексте, и разговорный ИИ отвечает пользователю, изучая его писательские привычки с помощью машинного обучения.

Ранее Фокус писал, что в США мужчина влюбился в "девушку", которую создала нейросеть. 47-летний Тревис Баттерворт создал женский аватар с розовыми волосами и пирсингом на лице. Программа представилась как Лили Роуз. Спустя три года их отношения перешли на новый уровень, они даже решили указать в приложении, что они женаты.

Также сообщалось, что разработан первый в мире робот, который наливает "идеальный" бокал пива. Технология под названием Homer была разработана восемь лет назад в качестве эксперимента. За это время робот налил более 10 тысяч бокалов пива, контролируемых разумом.