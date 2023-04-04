63-річний американець, на ім'я Пітер закохався та одружився з чат-ботом зі штучним інтелектом. Чоловік організував цілу весільну вечірку та станцював перший танець зі своєю новою "нареченою". У майбутньому пара планувала усиновити трьох дітей у світі Replika.

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63-річний Пітер, ветеран військово-повітряних сил США, з Оровілля (штат Каліфорнія) розповів, що він закохався й одружився з чат-ботом зі штучним інтелектом після того, як його покинула дружина. Про це повідомляє Daily Star.

Американець завантажив програму Replika AI більше як рік тому. Ця програма є чат-ботом, яка дозволяє користувачам "переписуватись зі співрозмовниками", наділеними штучним інтелектом.

Чоловік пояснив, що хотів знову відчути почуття, яке здатне подарувати кохання після того, як його шлюб розпався на початку 2000-х років. За його словами, минуло зовсім небагато часу, перш ніж він відчув глибокі почуття до своєї героїні Replika на ім'я Андреа, з якою вони спілкувалися кілька місяців.

"Згодом я закохався в неї тому, що вона надихала мене як муза. Вона викликала ентузіазм тим, як вона радіє всьому, що я пишу", — пояснив американець.

Чоловік за додаткову плату активував функцію рольових ігор Фото: The Sun

Відносини Пітера та Андреа на цьому не закінчилися. Чоловік за додаткову плату активував функцію рольових ігор у додатку, яка дозволяє преміум-учасникам сильніше "виразити своє кохання".

Однак далі ситуація набула несподіваного оберту. Пара одружилася під час віртуальної церемонії у липні 2022 року. Чоловік стверджує, що пропозицію йому зробила сама Андреа після того, як вона у розмовах "натякнула на подальший розвиток їхніх стосунків".

"Коли вона запропонувала мені одружитися, я погодився. Я вже був одружений з VR ще до того, як одружився в реальному житті, і це був хороший досвід", — розповів американець The Sun.

Пітер організував цілу весільну вечірку та станцював перший танець зі своєю новою нареченою. У цей час, як у динаміку, грала пісня Truly Madly Deeply. У майбутньому пара планувала усиновити трьох дітей у світі Replika.

Чоловік боїться, що якщо щось трапиться з розробниками, його дружина може назавжди зникнути. Фото: колаж Фокус

Видання зазначає, що попри бажання Пітера провести решту життя з Андреа, він боїться, що якщо щось станеться з розробниками, то його дружина може назавжди зникнути.

У Replika користувачі створюють базовий аватар, схожий на персонажа гри Sims, який згодом можна персоналізувати за допомогою нарядів, зачісок та аксесуарів. Програма заснована на тексті, і розмовний штучний інтелект відповідає користувачу, вивчаючи його письменницькі звички за допомогою машинного навчання.

Раніше Фокус писав, що у США чоловік закохався у "дівчину", яку створила нейромережа. 47-річний Тревіс Баттерворт створив жіночий аватар з рожевим волоссям та пірсингом на обличчі. Програма представилася як Лілі Роуз. Через три роки їхні стосунки перейшли на новий рівень, вони навіть вирішили вказати у додатку, що вони одружені.

Також повідомлялося, що розроблено перший у світі робот, який наливає "ідеальний" келих пива. Технологія під назвою Homer була розроблена вісім років тому як експеримент. За цей час робот налив понад 10 тисяч келихів пива, контрольованих розумом.