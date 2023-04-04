Россия намерена вернуть своих шпионов в Европу из-за поставок оружия в Украину, — Politico

По информации источников, Кремль начал изучать новые методы сбора разведывательных данных, среди которых: кибернетические, традиционное прикрытие, а также онлайн-операции.

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Российская Федерация пытается возродить шпионскую сеть в странах Европейского Союза после длительного перерыва. Об этом сообщает издание "Politico" во вторник, 4 апреля.

По информации журналистов, в Кремле начинают приходить в себя после массовой высылки сотрудников российской разведки из Европы, которая произошла в 2022 году на фоне полномасштабной войны в Украине. Все они работали под дипломатическим прикрытием.

Сейчас же российские власти собираются предпринять новую попытку, чтобы возродить шпионскую сеть на территории континента. Примечательно, что в первую очередь их интересуют объекты критической инфраструктуры. В такой способ шпионам поручат производить мониторинг состояния производства и поставок образцов западного оружия в Украину.

По словам главы британской службы безопасности MI5 Кена МакКаллума, это "самый значительный стратегический удар" по Кремлю в новой истории разведки, ведь с началом войны в Украине более 400 шпионов РФ со всей Европы вернулись обратно на родину. Это сильно сократило их сферу влияния и возможности шпионажа.

Такой же исход подметили и в Службе безопасности и разведки Финляндии — возможность проводить разведывательные операции на территории страны фактически свелась на нет.

"Российская разведывательная база в прошлом году сократилась примерно вдвое по сравнению с прежним размером. Хотя Россия все еще пытается разместить офицеров разведки под дипломатическим прикрытием, ей придется найти способы компенсировать нехватку разведывательных данных, например, все чаще прибегая к другим формам тайных операций за границей", — подметил глава ведомства Финляндии Антти Пелттари.

Директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис в интервью изданию отметил, что в Кремле начали изучать новые методы по сбору разведывательных данных, а именно: кибернетические, традиционное прикрытие, а также онлайн-операции. Более того, они даже обращаются за помощью к гражданам Литвы, которые совершают визит в РФ или Беларусь.

Напомним, 3 апреля издание Financial Times писало, что в РФ начали отбирать паспорта у чиновников, чтобы не сбежали за границу. Кремль предоставил спецслужбам полную свободу действий, если вопрос касается государственной тайны и шпионажа. Ограничения распространились даже на бывших представителей российской элиты.