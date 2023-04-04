Росія має намір повернути своїх шпигунів до Європи через постачання зброї в Україну, — Politico

За інформацією джерел, Кремль почав вивчати нові методи збору розвідувальних даних, серед яких: кібернетичні, традиційне прикриття та онлайн-операції.

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Російська Федерація намагається відродити шпигунську мережу у країнах Європейського Союзу після тривалої перерви. Про це повідомляє видання "Politico " у вівторок, 4 квітня.

За інформацією журналістів, у Кремлі починають приходити до тями після масової висилки співробітників російської розвідки з Європи, яка сталася у 2022 році на тлі повномасштабної війни в Україні. Усі вони працювали під дипломатичним прикриттям.

Зараз російська влада збирається зробити нову спробу, щоб відродити шпигунську мережу на території континенту. Цікаво, що насамперед їх цікавлять об'єкти критичної інфраструктури. У такий спосіб шпигунам доручать проводити моніторинг стану виробництва та постачання зразків західної зброї в Україну.

За словами голови британської служби безпеки MI5 Кена МакКаллума, це "найзначніший стратегічний удар" по Кремлю в новій історії розвідки, адже з початком війни в Україні понад 400 шпигунів РФ з усієї Європи повернулися назад на батьківщину. Це сильно скоротило їхню сферу впливу та можливості шпигунства.

Такий самий результат зауважили і в Службі безпеки та розвідки Фінляндії — можливість проводити розвідувальні операції на території країни фактично звелася нанівець.

"Російська розвідувальна база минулого року скоротилася приблизно вдвічі в порівнянні з колишнім розміром. Хоча Росія все ще намагається розмістити офіцерів розвідки під дипломатичним прикриттям, їй доведеться знайти способи компенсувати нестачу розвідувальних даних, наприклад, все частіше вдаючись до інших форм таємних операцій за кордоном", — зауважив глава відомства Фінляндії Антті Пелттарі.

Директор Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс в інтерв'ю виданню зазначив, що в Кремлі почали вивчати нові методи збору розвідувальних даних, а саме: кібернетичні, традиційне прикриття, а також онлайн-операції. Більше того, вони навіть звертаються за допомогою до громадян Литви, які здійснюють візит до РФ чи Білорусі.

Нагадаємо, 3 квітня видання Financial Times писало, що у РФ почали відбирати паспорти у чиновників, щоб не втекли за кордон. Кремль надав спецслужбам повну свободу дій, якщо питання стосується державної таємниці та шпигунства. Обмеження поширилися навіть на колишніх представників російської еліти.