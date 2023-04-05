Путин созывает заседание Совбеза: будут говорить об Украине, — росСМИ

Глава Кремля, по информации журналистов, планирует обсудить ситуацию в оккупированных регионах Украины. Отдельно Владимир Путин проведет встречу с послами США, Евросоюза, Мексики и Сирии.

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Президент России Владимир Путин в среду, 5 апреля, собирает заседание Совета безопасности. На нем он планирует обсудить ситуацию с безопасностью в "новых" регионах России. Об этом сообщают РосСМИ.

"Путин проведет заседание Совбеза, будут рассмотрены вопросы безопасности в новых регионах, с докладом выступит Колокольцев (ред. — министр внутренних дел РФ)", — говорится в сообщении.

Канал RIA_Kremlinpool сообщил, что на заседании обсудят ситуацию на захваченных РФ территориях Украины.

"Путин собирает в Кремле Большой Совет безопасности, чтобы обсудить безопасность в регионах России. Речь идет о Донбассе, Запорожье и Херсонской области. Затем в Кремль прибудут иностранные послы – США, ЕС, Дания, Норвегия, Мексика, Сирия. С ними у Путина будет отдельное мероприятие. ", — говорится в сообщении.

Также 5 апреля Путин намерен встретиться с Лукашенко и обсудить вопросы безопасности и размещения на территории Беларуси ядерного оружия.

Сбежавший за границу эксохранитель Путина назвал его военным преступником. За рубежом Глеб Каракулов дал большое интервью центру "Досье" и рассказал, почему решил уйти со службы, о Путине и войне в Украине.

В венгерском МИДе убеждены, что ордер на арест лидера страны-агрессора не приближает завершение войны в Украине. Лидер РФ не поедет ни в одну из стран, где его могут арестовать.