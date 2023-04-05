Путін скликає засідання Радбезу: говоритимуть про Україну, — росЗМІ

Очільник Кремля, за інформацією журналістів, планує обговорити ситуацію в окупованих регіонах України. Окремо Володимир Путін проведе зустріч з послами США, Євросоюзу, Мексики та Сирії.

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Президент Росії Володимир Путін у середу, 5 квітня збирає засідання Ради безпеки. На ньому він планує обговорити безпекову ситуацію в "нових" регіонах Росії. Про це повідомляють росЗМІ.

"Путін проведе засідання Ради безпеки, будуть розглянуті питання безпеки в нових регіонах, з доповіддю виступить Колокольцев (ред. — міністр внутрішніх справ РФ)", — йдеться в повідомленні.

Канал RIA_Kremlinpool повідомив, що на засіданні обговорять ситуацію на захоплених РФ територіях України.

"Путін збирає у Кремлі Велику Раду безпеки, щоб обговорити безпеку в регіонах Росії. Йтиметься про Донбас, Запоріжжя та Херсонську область. Потім до Кремля прибудуть іноземні посли – США, ЄС, Данія, Норвегія, Мексика, Сирія. З ними Путін матиме окремий захід", — йдеться в повідомленні.

Також 5 квітня Путін планує зустрітися з Лукашенком і обговорити питання безпеки та розміщення на території Білорусі ядерної зброї.

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