В США пациенты подали 522 иска против хирурга, который калечил людей (видео)

Хирург Дэвид Хикин обвинен в том, что на протяжении многих лет продолжал оперировать, несмотря на то, что он был болен. Симптомы проявлялись в потере равновесия и нечеткой речи. Его хирургическая деятельность привела к тяжелым травмам у пациентов.

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Во Флориде (США) было подано не менее 522 исков против больницы и бывшего хирурга-ортопеда Дэвида Хикина. Врача обвиняют в том, что он проводил операции на пациентах с прогрессирующим неврологическим заболеванием. Об этом сообщает News4jax.

В заявлениях указывается, что Хикин имел разрешение на проведение операций над пациентами в St. Vincent’s Riverside Hospital на протяжении многих лет, несмотря на то, что он болел. Симптомы проявлялись потерей равновесия и нечеткой речью. Истцы утверждают, что данная хирургическая деятельность приводила к тяжелым травмам у пациентов, включая переломы бедра, разрывы сухожилий, серьезные повреждения нервов, и даже к смерти.

Многие пациенты, подавшие заявления в суд, обращались к хирургу для замены тазобедренного или коленного сустава.

В судебных исках утверждается, что больница St. Vincent's зарабатывала на ошибочных операциях доктора Хикина, так как пациентов, которых он травмировал, отправляли обратно к нему для исправления. Однако система здравоохранения отрицает этот факт.

В судебных исках утверждается, что больница St. Vincent's зарабатывала на ошибочных операциях доктора Фото: NBC News

Адвокат Шеннон Шотт, не связанная с этим судебным процессом, объясняет, почему 522 исковых заявлений были поданы отдельно.

"Когда дело доходит до физического тела, трудно поместить людей в групповой иск, потому что каждое физическое тело отличается. Именно поэтому вы не видите групповых исков в таких случаях, как врачебная ошибка", — пояснила Шотт.

Однако позже иски были объединены в одно дело. Суд решил, что некоторые истцы имеют право на предъявление исков не только на возмещение медицинских расходов, боли и страданий, но и на возмещение штрафных санкций.

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