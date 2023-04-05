У США пацієнти подали 522 позови проти хірурга, який калічив людей (відео)

Хірург Девід Хікін звинувачений у тому, що протягом багатьох років продовжував оперувати, попри те, що він був хворий. Симптоми виявлялися у втраті рівноваги та нечіткою вимовую. Його хірургічна діяльність призвела до тяжких травм у пацієнтів.

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У Флориді (США) було подано не менше 522 позовів проти лікарні та колишнього хірурга-ортопеда Девіда Хікіна. Лікаря звинувачують у тому, що він проводив операції на пацієнтах із неврологічним захворюванням, що прогресує. Про це повідомляє News4jax.

У заявах зазначається, що Хікін мав дозвіл на проведення операцій над пацієнтами у St. Vincent's Riverside Hospital протягом багатьох років, попри те, що він хворів. Симптоми виявлялися втратою рівноваги та нечіткою вимовою. Позивачі стверджують, що ця хірургічна діяльність призводила до тяжких травм у пацієнтів, включаючи переломи стегна, розриви сухожиль, серйозні ушкодження нервів, і навіть смерті.

Багато пацієнтів, які подали заяви до суду, зверталися до хірурга для заміни кульшового або колінного суглоба.

У позовах стверджується, що лікарня St. Vincent's заробляла на помилкових операціях доктора Хікіна, оскільки пацієнтів, яких травмував, відправляли назад до нього на виправлення. Проте система охорони здоров'я заперечує цей факт.

У позовах стверджується, що лікарня St. Vincent's заробляла на помилкових операціях лікаря Фото: NBC News

Адвокат Шеннон Шотт, не пов'язана з цим судовим процесом, пояснює, чому 522 позовні заяви були подані окремо.

"Коли справа доходить до фізичного тіла, важко помістити людей до групового позову, тому що кожне фізичне тіло відрізняється. Саме тому ви не бачите групових позовів у таких випадках, як лікарська помилка", — пояснила Шотт.

Однак пізніше позови об'єднали в одну справу. Суд вирішив, що деякі позивачі мають право на подання позовів не лише на відшкодування медичних витрат, болю та страждань, а й на відшкодування штрафних санкцій.

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