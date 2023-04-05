Придумал собственную технику: египтянин проплыл более 11 км в наручниках (фото)

Египетский пловец Шехаб Аллам признался, что чувствует себя супергероем после впечатляющего заплыва в наручниках, который принес ему мировой рекорд.

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31-летний пловец из Египта Шехаб Аллам побил мировой рекорд, проплыв 11,65 км в наручниках. Мужчину занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает UPI.

Невероятное достижение спортсмена произошло в открытых водах Персидского залива, где он был в наручниках на протяжении всего заплыва и не имел права касаться лодки поддержки. Египтянин смог побить предыдущий рекорд в 8,6 км, который был установлен американским пловцом Бенджамином Кацманом в 2021 году.

Рекордный заплыв занял у Аллама примерно шесть часов. Мужчина признался, что чувствует себя "супергероем" после впечатляющего заплыва на более 11 км в наручниках, который принес ему мировой рекорд.

"Во время тренировок я привлекал к себе много внимания, когда на мне были наручники. Чтобы избегать всех заинтересованных взглядов, я предпочитаю плавать в более тихих местах. У ограничительной линии пляжей, хотя и там не избежать лишнего внимания", – прокомментировал Аллам.

Мужчина надеется, что когда-нибудь он сможет побить свой собственный рекорд Фото: Guinness World Records

Когда мужчина впервые начал заниматься плаванием в наручниках, они натерли ему запястья, оставив на них красные пятна и раздражение. Несмотря на это, он проявил непоколебимую преданность делу, совершенствуя свою собственную эксклюзивную технику плавания, которую он назвал "подтягивание на двух руках и модифицированный боковой гребок", и которую он совершенствует по сей день.

Аллам надеется, что когда-нибудь он сможет побить свой собственный рекорд.

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